刚刚！洛阳疾控发布紧急提醒

近期，广西百色、内蒙古满洲里、云南文山州、江苏苏州、辽宁葫芦岛市等地，先后报告新冠肺炎确诊病例。恰逢春节假期及元宵佳节，探亲出游人员流动频繁，疫情传播风险进一步增加。15日，洛阳市疾控中心发布紧急提醒。

近期，广西百色、内蒙古满洲里、云南文山州、江苏苏州、辽宁葫芦岛市等地，先后报告新冠肺炎确诊病例。恰逢春节假期及元宵佳节，探亲出游人员流动频繁，疫情传播风险进一步增加。15日，洛阳市疾控中心发布紧急提醒。

15日，国家卫健委通报显示，14日新增新冠肺炎确诊病例80例，其中本土病例40例。根据苏州市疫情防控指挥部通报，截至14日24时，苏州本轮疫情累计报告确诊病例8例，无症状感染者4例，均在定点医疗机构隔离治疗。据当地疾控部门通报，目前病毒的初步分析结果是奥密克戎变异株。

洛阳市疾控中心传染病预防控制专家朱鑫说，根据通报，我们可以看到此次疫情呈现的几个特点值得注意，如苏州此次感染者涉及苏州下辖的6区中的4个区，足见奥密克戎病毒隐匿性强、不易被发现，致使传播面增加，所以广大市民仍要保持警惕。

此外，相比国内其他地市的奥密克戎病毒疫情，苏州此次公布的新增3月龄女童年龄最小，这也对持有儿童不易感染新冠病毒观点的家长提出了警示，幼儿日常出行也必须做好防护。

为此，洛阳市疾控中心发布紧急提醒：

一、所有春节假期后返洛人员，请主动进行一次核酸检测，并做好14天自我健康监测。尤其1月30日(含)以来，有江苏苏州市、内蒙古满洲里市、云南文山州、辽宁葫芦岛市等地旅居史的来(返)洛人员请立即向所在社区报备，并配合当地疫情防控措施。

二、主动报备行程及健康状况，是疫情防控关键一环，为自己和家人负责。洛阳市域外来(返)洛人员请提前向目的地社区(村)报备，详细告知来(返)洛行程和方式、健康状况、14天内旅居史、从事职业等信息。如您未能提前报备，请在抵洛后24小时内向居住地所属社区(村)报备。省外来(返)洛人员和省内有疫情地市来(返)洛人员，抵洛时，应提供48小时内(省内24小时)核酸检测阴性证明。凡未能提供的，请于抵洛后24小时内进行1次核酸检测。

三、倡导加强个人防护。在家做到勤洗手，常通风。建议非必要不出行，如果必须出行，全程科学佩戴口罩，尽量不聚集、不扎堆、不去人群密集的场所。自觉遵守疫情防控措施，在商场、超市、酒店、影剧院、公交车、地铁、旅游景区等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。

四、做好健康监测。关注个人和家人的身体健康状况，尤其近期有市外旅居史的人员，或接触过市域外来返洛人员的，如出现发热、干咳、乏力、嗅(味)觉减退等不适症状，请立即做好个人防护，就近到设有发热门诊的医疗机构就诊，主动告知旅居史、接触史和从事职业，就诊途中避免乘坐公共交通工具。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅）