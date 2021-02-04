“全国向上向善好青年”推选活动开启

15日，记者从共青团洛阳市委获悉，由共青团中央组织开展的2022年“全国向上向善好青年”推选活动已经开启。
15日，记者从共青团洛阳市委获悉，由共青团中央组织开展的2022年“全国向上向善好青年”推选活动已经开启。
15日，记者从共青团洛阳市委获悉，由共青团中央组织开展的2022年“全国向上向善好青年”推选活动已经开启，计划选树100名爱岗敬业、创新创业、勤学上进、担当奉献、崇德守信的“全国向上向善好青年”。
“全国向上向善好青年”推选活动每年举办一次，分为“爱岗敬业好青年”“创新创业好青年”“勤学上进好青年”“担当奉献好青年”“崇德守信好青年”5个类别，采取社会化推选方式，由各级团组织、各类青年社团发动各领域、各行业团员青年积极参与活动，主动寻找、发现自己身边模范践行社会主义核心价值观的青年榜样。
活动时间：
2月14日9:00——3月1日17:00
参选条件：
1.年龄在14至35周岁之间(1987年1月1日至2007年12月31日之间出生)；
2.拥护中国共产党领导，拥护中国特色社会主义；
3.勤于学习、善于创造、甘于奉献，个人事迹突出；
4.遵纪守法、品德高尚、作风正派，具有良好社会影响。
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