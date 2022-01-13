洛阳目前共建设有140块社会足球场地

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳足球有群众基础和历史文化积淀。目前，洛阳足球发展现状如何？未来有何计划？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳足球有群众基础和历史文化积淀。目前，洛阳足球发展现状如何？未来有何计划？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳足球有群众基础和历史文化积淀。目前，洛阳足球发展现状如何？未来有何计划？
洛阳市体育局回复：我市目前已拥有一所培训专业足球运动员的学校。并且从“十三五”开始就一直重视足球场地建设，目前我市共建设140块社会足球场地，今后会继续大力建设社会足球场地。
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