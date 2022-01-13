伊滨区何时投放共享单车？最新回复来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：伊滨区目前还没有共享单车，居民出行很不方便，伊滨区何时能投放共享单车？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：伊滨区目前还没有共享单车，居民出行很不方便，伊滨区何时能投放共享单车？

伊滨区回复：目前哈罗共享单车公司正在往洛阳市城管局共享单车办公室报批相关手续，待洛阳市城管局共享单车办公室审核批准后，我区综合执法局将按照洛阳市城管局共享单车管理设置程序在辖区范围内依法依规开展共享单车设置工作。

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