开车的伙伴们注意！明起油价上调

洛阳车主注意了！国家发改委网站发布消息，17日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高210元和200元。

洛阳车主注意了！国家发改委网站发布消息，17日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高210元、200元。具体内容如下：

根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年2月17日24时起，国内汽、柴油价格(标准品，下同)每吨分别提高210元和200元。调整后，各省(区、市)和中心城市汽、柴油最高零售价格见附表。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。

全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别上涨0.16元、0.17元和0.17元。

以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花8元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一百公里费用增加1.2元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一百公里，燃油费用增加6.8元左右。本次调价对于私家车主和物流企业来说成本增加。

中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

附：各省区市和中心城市汽、柴油最高零售价格

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