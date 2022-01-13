洛阳一社区举办元宵灯会 花灯均由社区小朋友制作【视频】

14日晚，一场特别的元宵灯会在洛阳市涧西区38号街坊举行，这场灯会由长春社区及小区物业公司联合举办，值得一提的是，灯会上展出的数十盏花灯均由社区的小朋友们制作完成。

14日晚，一场特别的元宵灯会在洛阳市涧西区38号街坊举行，这场灯会由长春社区及小区物业公司联合举办，值得一提的是，灯会上展出的数十盏花灯均由社区的小朋友们制作完成。

“这次元宵灯会，其实也是孩子们的手工作品展示会。”35岁的小区居民李梦雅指着一盏虎头形状的花灯说，这盏花灯就是她女儿做的，“知道自己的作品被这么多人看到，她兴奋得很。”

在李梦雅身边不远处，5岁的王静瑶正央求妈妈掏出手机给自己做的花灯拍照、录制视频。“让我看看，让我看看！”王静瑶迫不及待地从妈妈手中拿过手机，嘟着嘴，看来对妈妈的“作品”并不太满意。再提出了几点“指导意见”后，她索性搬来小板凳，在妈妈的辅助下自己上手拍摄。