快来投票吧！“贺新春·迎省运”网络健身大联欢活动进入评审阶段【视频】

15日，记者从洛阳市体育局获悉，即日起“贺新春·迎省运”网络健身大联欢活动进入投票评审阶段，将持续至2月25日，欢迎广大健身爱好者投票选出心中的优胜者。

15日，记者从洛阳市体育局获悉，即日起“贺新春·迎省运”网络健身大联欢活动进入投票评审阶段，将持续至2月25日，欢迎广大健身爱好者投票选出心中的优胜者。

据悉，“贺新春·迎省运”网络健身大联欢活动由洛阳市体育局、洛阳市体育总会主办，于1月24日开通线上报名通道，截至2月13日，共收到千余件参赛视频作品，经过审核后，近500件作品入围投票环节。

洛阳市体育局有关负责人介绍，广大洛阳市民可以通过“云动洛阳”APP进入活动页面，为你喜欢的作品投票。每人每天投票上限为三票，所有参与大众评审投票的用户，在投票期间，每次投票均可获得抽取新年大红包的机会。主办方将根据投票排名情况设置一等奖、二等奖、三等奖，并于2月28日起陆续公布获奖名单。3月2日起，洛阳市体育局将陆续为获奖者颁发电子获奖证书，同时为排名前八名的参赛者发放纪念品。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图/视频 通讯员 李萌亮)