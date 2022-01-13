2月16日起，洛阳38家A级景区免门票

记者刚刚从洛阳市文化广电和旅游局获悉，河南226家3A级及以上景区对全国游客免门票，其中洛阳38家。

记者刚刚从洛阳市文化广电和旅游局获悉，河南226家3A级及以上景区对全国游客免门票，其中洛阳38家。

据悉，河南省将开启“豫见春天·惠游老家”活动，2月16日开始全省226家景区推出首道门票免费活动。该活动是按照“景区自愿”原则，由河南省文旅厅动员全省3A级及以上景区对游客实行首道门票免费，门票免费不含景区二次消费、景区内交通等费用。

目前，全省共有226家景区参加2月16日至3月31日的首道门票免费活动，占全省收费A级景区的82%。其中，洛阳市共有38家A级景区对全国游客免门票，其中，5A级景区5家，4A级景区22家，3A级景区11家。

需要提醒的是，出行的游客须通过微信、支付宝平台查找“河南文旅通”官方预约小程序进行实名制免票预约，入园时核验游客健康码、行程码等。

(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 王大伟)