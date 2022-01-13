元宵节里，洛龙区环卫工人们吃上爱心元宵

正月十五闹元宵！今天是元宵节，在洛阳市洛龙区，环卫工人们一大早就吃到了美味的元宵，感受到浓浓的节日氛围。

正月十五闹元宵！今天是元宵节，在洛阳市洛龙区，环卫工人们一大早就吃到了美味的元宵，感受到浓浓的节日氛围。

今天早晨6点30分，记者来到洛龙区牡丹大道与金城寨街交叉口附近的环卫爱心驿站，厨师们正忙着往锅里下元宵。随着天色渐亮，结束当天首轮道路保洁的早班环卫工人们陆续走进驿站。一碗元宵、两个油卷、一个鸡蛋、一碟小菜，大家围桌而坐，边聊边吃。

“来的路上，我就猜到今天的早餐里有元宵！”57岁的环卫工刘师傅说，他凌晨4点半就赶到责任路段保洁，大冷天里能吃上一碗热腾腾、甜滋滋的元宵，真舒坦。