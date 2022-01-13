“最美阅读空间”摄影展在洛阳市图书馆开展

用镜头记录阅读瞬间，用展览呈现最美空间。15日，洛阳市图书馆“最美阅读空间”摄影展在二楼百姓艺术馆开展，不少市民在摄影作品前驻足欣赏。

用镜头记录阅读瞬间，用展览呈现最美空间。15日，洛阳市图书馆“最美阅读空间”摄影展在二楼百姓艺术馆开展，不少市民在摄影作品前驻足欣赏。

此次展览共展出100组300余张摄影作品，不仅有“功能齐全的综合阅览空间”洛阳市图书馆，还有“让生活弥漫书香”的各个城市书房，向市民全方位展示洛阳书蕴深厚的城市气质和翰墨飘香的阅读氛围，展览将持续到3月初。

市民赵先生在现场认真欣赏后说：“一幅幅光与影的美丽瞬间，让我感受到人们对阅读的喜爱。我们的阅读环境这么优美，我们要珍惜阅读时光，好好享受阅读。”（洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 张炜 文/图）