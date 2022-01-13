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最新消息！洛阳三所高校开学时间公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.15 09:30

　　近日，“河南科技大学”“洛阳理工学院”“洛阳师范学院”微信公众号先后发布了2022年春季开学返校的通知，明确了开学返校相关事宜，一起来看看吧！

河南科技大学

　　校属各单位：

　　根据河南省疫情防控教育专班《关于做好2022年春季开学疫情防控工作的通知》和洛阳市疫情防控指挥部关于春节后疫情防控的要求，学校结合实际安排师生分批次返校，现就2021-2022学年春季学期开学返校有关事宜通知如下：

　　一、教职工开学返校时间

　　教职工开学返校时间不变，2月18日正式上班。

　　二、学生开学返校时间

　　1.非毕业年级本科生开学返校时间不变，2月19日-20日返校注册报到，2月21日开始教学活动。

　　2.毕业年级本科生开学返校时间调整为2月26日-27日返校注册报到，2月28日开始教学活动。

　　3.研究生开学返校时间不变，2月19日-20日返校注册报到。

　　三、师生返校的条件及相关要求

　　1.返校前14天，师生原则上不跨地市流动，非必要不外出。

　　2.返校前14天(2月2日已要求师生开始“报平安”打卡)，师生必须每日完成“报平安”打卡，连续14天的“报平安”打卡是申请返校和进入校园的前提条件。

　　3.按照洛阳市疫情防控指挥部要求，返校师生进校时必须提供48小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程卡

　　4.返校师生请提前通过“我i科大”APP进行申请和报备，详细报告返校行程和方式、健康状况、14天内的旅居史，特别是14天内本人以及生活在一起的家属是否到过中高风险地区，经学校批准后方可返校。

　　5.师生要做好健康监测、线上教学、返校准备等工作，返校途中要全程佩戴口罩，做好个人防护。出现咳嗽、发热等症状的学生须如实向所在学院(书院)报告，经学校批准后方可返校。

　　6.返校后14天内，学生原则上不得离开校园，不得组织、参与聚会、聚餐等群体性活动。佩戴口罩，保持社交距离，尽量将学习、生活空间控制在固定的教室、宿舍、食堂等最小范围。

　　四、暂缓返校

　　1.目前处于中高风险地区(市、区)的师生暂缓返校，若调整为低风险地区，必须向所在的学院(书院)申请，经学校批准后方可返校。

　　2.目前在国(境)外的留学生暂缓返校。

　　3.开学后未按时返校的师生应及时向所在单位报告原因，由所在单位做好行迹追踪，建立台账，并加强疫情防控指导。

　　五、切勿提前返校

　　符合返校要求的师生务必按照开学时间，合理安排返校行程，切勿提前返校。

　　河南科技大学新冠肺炎疫情防控指挥部

　　2022年2月13日

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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