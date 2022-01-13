为洛阳高质量发展提供坚强有力保障——代表、委员热议加强党的建设

党的建设新的伟大工程，是推动新时代高质量发展的重要保证。党建强，发展才有凝聚力。

党的建设新的伟大工程，是推动新时代高质量发展的重要保证。党建强，发展才有凝聚力。

两会会场内外，代表、委员纷纷围绕如何加强党的建设建言献策。大家一致认为，要坚持和加强党对一切工作的领导，旗帜鲜明加强党的政治建设，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，以勇于自我革命的精神把党建设得更加坚强有力，持续巩固发展风清气正的良好政治生态，为推动洛阳各项事业发展提供坚强保障。

党的政治建设是党的根本性建设。市政协委员，市社科联党组书记、主席杨延武表示，市社科联将充分发挥市委联系全市社科专家学者的桥梁纽带和参谋智囊作用，进一步强化政治引领，服务中心大局，深入宣讲阐释习近平新时代中国特色社会主义思想，更好服务产业发展、城市提质和乡村振兴等全市重点工作，组织社科主力军进军网络主战场，利用互联网增强传播力和舆论引领力，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献社科智慧与力量。

“党建工作抓实了就是生产力，抓细了就是凝聚力，抓强了就是战斗力。”市人大代表，新安县委常委、组织部部长韩少峰表示，要树牢干在基层工作导向，改进干部选用管理办法，用好鼓励激励、容错纠错、能上能下三项机制，注重在基层一线发现、培养、识别干部，营造“重视关爱一线，干部干在基层”的良好环境。要抓党建促乡村振兴，围绕乡村振兴“151”工作举措，压实乡镇党委抓党建工作责任，抓好村级“头雁”队伍，创新组织生活方式，增强基层保障能力，提升基层治理水平，建强基层战斗堡垒。要持续深化人才发展体制机制改革，制定科学有效的人才政策，大力实施人才暖心工程，引进紧缺人才和高层次人才，引导乡贤人才返乡创业，助力乡村振兴。

当前，全市上下正深入开展“能力作风建设年”活动。进一步加强能力作风建设，既是落实省委省政府部署要求的重要举措，也是洛阳加快建强副中心、形成增长极的紧迫需求。“思想解放的力度有多大，开放发展的步伐就有多大。”市政协委员，市商务局党组书记、局长吕宗乐表示，市商务局将以“能力作风建设年”活动为抓手，加快建设学习研究型机关，全力锻造高素质专业化商务队伍，以“产业精准招商、有效激发消费潜能”为全市商务核心工作，深入推进制度型开放，持续实施“开放平台优势提升、开放通道拓展升级、精准招商提质增效、对外贸易转型发展、‘洛企出海’市场开拓、消费提力扩容提质”六大行动，助力我市经济高质量发展。

“政府工作报告提出，强化实干笃行，提升服务效能，这是加强自身建设、进一步改进工作作风的必然要求。”市政协委员，老城区委常委、统战部部长赵伟宁表示，要加强政治思想引领，努力打造多党合作示范区，将统一战线各界人士的思想统一到“两个确立”上，为党的二十大顺利召开奠定思想基础。要结合“能力作风建设年”活动，服务民营经济高质量发展，完善民营经济诉求响应平台，打造一支高质量的助企队伍，积极引导民营企业践行新发展理念，助推民营企业转型升级。要积极发挥区侨联“省级侨胞之家”的优势，吸引海内外青年才俊返洛创业，助推青年友好型城市建设，使洛阳成为吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城。

农村要发展，农民要致富，关键看支部。市人大代表、伊川县吕店镇赵庄村党支部书记赵俊杰表示，这些年村党支部一直致力发展小米产业带动群众致富，去年全村谷子种植面积2200余亩，实现了村集体经济和村民增收“双赢”。“市委市政府提出乡村振兴‘151’工作举措、进一步提高村干部待遇等，都激励着基层干部继续带领村民增收致富，更好地在依靠群众、服务群众中发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。”赵俊杰说。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）