叫响特色品牌 抢抓文旅产业发展新风口——代表、委员热议打造沉浸式文旅目的地

现阶段文旅产业发展的新风口，不是观光，不是演艺，而是沉浸式文旅产业。当前，我市正加快打造沉浸式文旅目的地，抢抓文旅产业发展新风口。

现阶段文旅产业发展的新风口，不是观光，不是演艺，而是沉浸式文旅产业。当前，我市正加快打造沉浸式文旅目的地，抢抓文旅产业发展新风口。

就如何发挥优势，打造沉浸式文旅目的地，代表、委员纷纷建言献策。大家一致认为，要努力打造“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”文旅新业态，着力重塑洛阳古都风貌，叫响文旅融合特色品牌，打造一批沉浸式文旅项目，推动洛阳成为全国沉浸式文旅产业发展新高地。

“政府工作报告提出，深化文旅融合，打造沉浸式文旅目的地，争创国家文化旅游产业融合发展示范区，这为全市文旅工作提出了更高要求。”市政协委员，市文化广电和旅游局党组书记、局长胡大鹏表示，全市文化广电和旅游系统将以实施文旅文创融合战略为统领，锚定“文旅文创成支柱”目标，深入开展“三个一批”活动，建设沉浸式项目，做大做强“总部经济”。办好沉浸式文旅产业发展论坛、国际文化创意设计大赛、中国洛阳剧本杀行业峰会等活动，培育10家成长性、带动性强的沉浸式文旅企业，丰富沉浸式业态。充分将数字技术与场地、建筑、植被、道路、人文环境等相结合，在洛邑古城、隋唐洛阳城国家遗址公园、龙门古街、上阳宫等打造沉浸式场景。通过跨界融合、协同创新，集成IP开发、创意与空间设计、软硬件系统集成、投融资与运营管理的全链条服务，提供沉浸式服务，把“舞台”还给“观众”，让体验者与场景交互，倾力打造沉浸式文旅目的地。

市政协委员，洛阳市文物局党组书记、局长余杰表示，下一步，市文物局将按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的原则，把洛阳历史文化资源保护好、传承好，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”，加强历史文化遗产保护，让考古遗址活起来、立起来；加强博物馆建设，实现“东方博物馆之都”规模质量双提升；加强考古研究，进一步彰显洛阳作为最早中国、华夏之源的地位；进一步加强历史文化遗产利用，用现代科技真正实现活化利用，加大传播力度，把我市文物资源优势更好地转化为发展优势，助推沉浸式文旅目的地建设。

“老城区是洛阳最早的建成区，历史文化源远流长，资源禀赋独特。”市人大代表、老城区区长赵书政表示，下一步，老城区将锚定“六个一”发展目标，围绕“一城一花一谷一中轴一项目一基地”，加快重塑老城古都风貌，全面启动长夏门、建春门、府文庙、传统民居大院、丽景门、城隍庙等六大片区建设，重现“九街十八巷七十二胡同”城市肌理和历史文脉，通过重现“邙山晚眺”胜景、贯通隋唐洛阳城中轴线、“一街游千年”等项目，全面恢复古都历史中轴线气象，依托优质文旅IP打造沉浸式体验项目，争当“文旅文创成支柱”的先锋队、排头兵。

市人大代表、洛阳三彩艺术博物馆馆长、爱和小镇创办人郭爱和认为，打造沉浸式文旅项目，要抓住洛阳核心的文化品牌，用颠覆性创意，打造出真正属于洛阳独有的沉浸式体验，创造良好的口碑，才能带动洛阳旅游提档升级。同时，要做大做强工艺美术、精品演艺、实景游戏、数字文博等文创产业，围绕洛阳文化IP，以创意激活文创产品的“年轻化表达”，打造具有洛阳标识的文创产品，让游客把洛阳“带回家”，让洛阳成为令人流连忘返的沉浸式文旅“打卡地”。

“去年以来，河南卫视《唐宫夜宴》《龙门金刚》等节目的出圈，助推了洛阳文化IP的火热，吸引众多年轻人身穿汉服到隋唐洛阳城国家遗址公园、龙门石窟、洛邑古城等景区打卡，进行沉浸式体验。”市人大代表、省级非遗项目孟津剪纸代表性传承人畅杨杨建议，洛阳应引进培育文旅文创头部企业，聘请有影响力、有策划能力、有营销水平的专业团队，打造洛阳强有力的文旅IP，推动“文化出圈”向“IP输出”转型，进一步提升古都洛阳对年轻人的吸引力。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰）