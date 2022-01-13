今年洛阳两会提出要深化文旅融合 打造沉浸式文旅目的地

沉浸式文旅以互动感、体验感、叙事感等体验，满足着人们“求新、求奇、求知、求乐”的需求，日益成为文旅消费升级的强劲动力。今年我市两会，深化文旅融合，打造沉浸式文旅目的地成大家关注的热点。

沉浸式文旅以互动感、体验感、叙事感等体验，满足着人们“求新、求奇、求知、求乐”的需求，日益成为文旅消费升级的强劲动力。今年我市两会，深化文旅融合，打造沉浸式文旅目的地成大家关注的热点。

市政协委员，市文化广电和旅游局党组书记、局长胡大鹏介绍，去年，隋唐大运河国家文化公园、汉魏洛阳城遗址博物馆进入国家“十四五”重点项目库，隋唐洛阳城国家历史文化公园、二里头国家考古遗址公园等加快建设，《唐宫夜宴》《龙门金刚》《风起洛阳》等剧目火爆“出圈”，一批沉浸式体验项目落地实施，让千年古都彰显出古今辉映、近悦远来的独特魅力。今年，全市文化广电和旅游系统将以实施文旅文创融合战略为统领，锚定“文旅文创成支柱”目标，坚持创新引领、创意驱动、科技赋能、市场导向、“项目为王”，建设沉浸式项目，丰富沉浸式业态，塑造沉浸式场景，提供沉浸式服务，培育“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”文旅新业态，叫响“行走洛阳、读懂历史”文旅品牌，倾力打造沉浸式文旅目的地。

今年政府工作报告明确，要着力重塑洛阳古都风貌，全力推进隋唐洛阳城历史中轴线复原展示，加快宫城区、里坊区遗址公园建设，抓好天街、玄武门、永泰门等遗址保护展示工程。

对此，市政协委员、河南致旭建设工程有限公司董事长付会斌充满期待：“文旅融合发展，应突出古都特色，统筹历史文化资源、非物质文化遗产、工业遗产、乡村旅游资源等，形成特有的文化旅游氛围，培育研学旅游、考古旅游等沉浸式文旅新业态，力求特色多元化、展示多样化、服务精细化，通过提升洛阳文旅产品的故事性、艺术性、创意性，叫响洛阳IP。”

在叫响文旅融合特色品牌方面，政府工作报告明确，要打好“盛世隋唐”牌、“黄河文化”牌、“伏牛山水”牌、“国花牡丹”牌、“工业遗产”牌，积极推进隋唐洛阳城中轴线贯通等15个项目，实施沿黄户外运动生态廊道等重大项目，加快建设黄河国家文化公园和黄河文化旅游带，提升白云山、老君山、鸡冠洞等景区品质，打造国民休闲旅游度假目的地等。

“下一步，我们将发挥手绘小镇既有资源优势，带领父老乡亲大力发展抖音、快手等直播经济，打好‘伏牛山水’牌，助力打造国民休闲旅游度假目的地。”聆听报告后，市人大代表、嵩县黄庄乡三合村党支部副书记冯亚珂对未来发展信心十足。

今年，我市还将实施隋唐洛阳城文旅文创主题公园等一批沉浸式体验项目，加快九洲池二期、大河荟、唐宫市场文旅商综合体等项目落地运营，打造“数字龙门”“数字隋唐”等数字化场景场馆，创新潮玩IP孵化机制，文创品牌形象店超50家。此外，我市还将与抖音、腾讯等平台加强合作，构建洛阳视频营销矩阵群，用青春语言讲好“洛阳故事”。

“作为一名青年代表，我期待洛阳优质文旅IP不断涌现，以不同方式、话题登上热搜。未来，我会以更时尚、潮流、年轻化的表达方式呈现非遗技艺，助力‘文旅文创成支柱’。”市人大代表、省级非遗项目孟津剪纸代表性传承人畅杨杨说。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰）