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洛阳市人民代表大会公告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.15 08:33

洛阳市人民代表大会公告

(第一号)

　　洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议，于2022年2月14日选举徐衣显为洛阳市人民政府市长。

　　现予公告。

(第二号)

　　洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议，于2022年2月14日选举娄会峰、王琰君、杨劭春为洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会副主任。

　　现予公告。

(第三号)

　　洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议，于2022年2月14日选举产生了洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会委员(共4人，按姓氏笔画为序)。

　　王巍涛 李华敏 张霞 (女) 张天飞

　　现予公告。

(第四号)

　　洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议，于2022年2月14日表决通过张天飞为洛阳市第十五届人民代表大会监察和司法委员会主任委员。

　　现予公告。

洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议主席团

2022年2月14日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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