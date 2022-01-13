隋唐城遗址植物园提升牡丹观赏水平 打造沉浸式赏花游园体验

打好“国花牡丹”牌，高标准建设提升牡丹观赏园，是促进洛阳文化旅游融合发展的重要抓手。昨日，记者走进隋唐城遗址植物园，探访该园在提升牡丹观赏水平、基础设施提档升级方面的做法。

园林工人给什样锦牡丹抹芽

打好“国花牡丹”牌，高标准建设提升牡丹观赏园，是促进洛阳文化旅游融合发展的重要抓手。昨日，记者走进隋唐城遗址植物园，探访该园在提升牡丹观赏水平、基础设施提档升级方面的做法。

当天上午，在该园牡丹科技示范园，高级工程师沈改霞正在指导工人给一片什样锦牡丹抹芽，以便植株养分能集中到新嫁接的牡丹芽头上。

“今年牡丹文化节，这些什样锦牡丹将连片开放，进一步扩大园内的晚开牡丹规模。”沈改霞介绍，什样锦牡丹以花大色艳被誉为“花中之王”，是将花期相近、花色各异、不同品种的牡丹嫁接到同一植株上，从而收到“八色花开十余朵，一身斑斓争绚丽”的观赏效果。去年11月，该园在160多株株龄超过30年的大凤丹上，嫁接了春柳、黄冠、花王等国内外晚开牡丹品种芽头1550个。目前，园内什样锦牡丹栽植规模已超过300株，将成为牡丹文化节期间的观赏亮点。

在园内的牡丹科研基地，春柳、天鹅娇子、紫斑等牡丹品种正陆续进入萌动期。隋唐城遗址植物园有关负责人介绍，该园十分重视牡丹科研技术研究应用，先后建成4000平方米的牡丹科研基地(一期)，引种国内外优良晚开牡丹品种28个，扩繁新优牡丹品种205个近2万株，还通过建设控温大棚、优化早中晚开牡丹空间布局、扩大晚开牡丹栽植规模来延长花期。