社论：奋力开创洛阳现代化建设新局面——热烈祝贺市十五届人大五次会议胜利闭幕

会聚一堂，发恳切之声；擘画未来，聚澎湃之力。昨天，在全体代表共同努力下，市十五届人大五次会议顺利完成各项议程，胜利闭幕了。我们对大会的圆满成功表示热烈祝贺！

会聚一堂，发恳切之声；擘画未来，聚澎湃之力。

昨天，在全体代表共同努力下，市十五届人大五次会议顺利完成各项议程，胜利闭幕了。我们对大会的圆满成功表示热烈祝贺！

这次大会，审议通过了《政府工作报告》和其他各项报告，确定了2022年洛阳经济社会发展目标任务，顺利完成了选举任务。会议期间，来自全市各条战线的人大代表，以高度的责任感和使命感依法履职尽责、共商发展大计，充分彰显了新时代人大代表胸怀全局、心系发展、情系人民的责任担当，展现了开拓进取、奋发有为、昂扬向上的精神风貌，奏响了民主、团结、求实、奋进的激昂乐章。

重要的时间节点，是我们的奋斗坐标。置身党的二十大即将召开、洛阳现代化建设将全面起势的特殊年份，这次会议审议通过的《政府工作报告》，进一步细化实化了今年全市经济社会发展主要目标任务，并通过法定程序将市委决策部署转化为全市人民的共同意志，再次吹响了奋进新征程的时代号角。从实现生产总值、人均GDP、全员劳动生产率7%的增速等一系列目标，到抓好科学精准施策、全力稳定经济运行等十方面重点任务，一项项部署犹如一副副重担，挑起来绝不轻松，干起来绝非易事，尤需各位代表把本次大会凝聚的共识、激发的干劲，带回基层一线、带到群众当中，积力所举、众智所为，在河洛大地更好激荡起“万众一心加油干，越是艰险越向前”的精气神。

新使命呼唤新担当，新形势召唤新作为。当前，新发展格局正加快构建，在这场变革带来的新一轮区域经济版图重构中，洛阳如果不能抢占先机，就会被超越甚至被边缘化。这就要求我们必须以更加强烈的责任感紧迫感，抢抓构建新发展格局战略机遇，加快推动高质量发展；必须把市委就洛阳“十四五”发展作出的一系列谋划特别是产业发展“136”、城市提质“351”、乡村振兴“151”等工作举措落实落细落到位。面对加快建强副中心、形成增长极的发展使命，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱的“三重压力”，面对千帆竞发、百舸争流的区域竞争激烈态势，我们唯有付出更为艰辛的努力，才能重塑洛阳发展新优势，奋力开创洛阳现代化建设新局面。

人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排，必须长期坚持、不断发展。新的奋斗征程上，全市各级人大及其常委会和人大代表，要深入贯彻中央人大工作会议精神，始终坚持党的全面领导，牢牢把握“三个原则、四项要求”，充分发挥制度载体作用，全面加强立法、监督、代表等工作和人大自身建设，不断推动人民代表大会制度与时俱进、完善发展；要始终坚持围绕中心、服务大局，聚焦市委确定的大事、群众关心的要事、改革发展的难事尽心尽责、倾力而为；要始终牢记初心使命，深入了解民情，真实反映民意，不断汇聚民智，持续提升履职能力和工作水平，为重振洛阳辉煌不断作出新贡献。

没有等出来的精彩，只有干出来的辉煌。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委坚强领导下，凝聚万众一心的伟力，保持勇毅笃行的坚定，展现虎虎生威的雄风，加快建强副中心、形成增长极，在洛阳现代化建设新征程上埋头苦干、勇毅前行，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！