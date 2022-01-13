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跨省游开闸 洛阳何以令人“沉浸”？

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.02.15 08:29

　　“咨询电话接到手软！”最近，河南恢复跨省团队旅游的消息，让受疫情影响沉寂良久的洛阳旅行社业务顿时活跃起来。团客未到、市场先热，恰逢牡丹文化节临近，我们应该展现给游客一个怎样的洛阳，吸引游客并留住游客，是更重要的事。

　　“现在被打动，将来要打卡”！一段时间以来，从《风起洛阳》大火，到河南春晚洛阳“圈粉”，这座城市吊足了众人胃口，令许多人心驰神往。此次跨省团队游放开，无疑为这种美好需求释放开了口子。值得注意的是，洛阳的省外潜在客源城市前五名为北京、成都、广州、西安、武汉，有省会有直辖市，意味着背后的游客群体处在审美最前沿。要满足超高期待，征服挑剔眼光，就得少些波澜不惊的“普款”，多些让游客“沉浸”的“爆款”。

　　当下，游客需求从走马观花走向互动参与，一款成功的文旅“爆款”，不仅在于资源的比拼，更在于体验的营造。在昆明，坐在七彩云南欢乐世界影院里，不到10分钟就能“游遍”云南主要景点；在沈阳，通过5D全息场景的“沈阳喜事”剧本杀，游客能够一站式感受沈阳风土人情……在深挖本土文化基础上，谁能让科技、历史、艺术、创意水乳交融，谁能触发“视、触、听、嗅、味”全方位感受，谁就能抓住游客眼球，留住游客脚步。

　　让游客“沉浸”，考验对行业规律的精准把握。最近，龙门石窟推出《盛世隋唐·千年龙门》大型史诗级沉浸式光影秀，创造人景合一奇幻空间；牡丹博物馆雕琢大型琉璃壁画“国色”、打造如梦如幻的镜面走廊，抛出最美“牡丹文化节之约”。面对产业风口先人一步，以“亲近”代替“高冷”，以“新潮”代替“古板”，洛阳才能破解文旅市场“资源多互动少”“故事多体验少”等烦恼，让人“心动”更“身动”。

　　从“迎客”到“留客”，一字之差见功夫。既立足当下，利用筹办牡丹文化节契机，融入沉浸式实景剧本杀、音乐节等年轻要素，匠心独运推出一批“出圈”项目，又着眼长远，加快重塑洛阳古都风貌，推进“5G XR电竞未来乐园”、九洲池二期、大河荟等沉浸式文旅项目建设，洛阳文旅才能展现出“不一样”的感觉，以沉浸式体验赢得游客青睐！（张锐鑫）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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