洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议决议。

洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议决议

（2022年2月14日洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议第三次大会通过）

关于《政府工作报告》的决议

洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议听取和审议了徐衣显代市长代表市人民政府所作的政府工作报告。会议充分肯定市政府过去一年的工作，同意报告提出的2022年工作的主要预期目标及重点工作。会议决定批准这个报告。

关于洛阳市2021年国民经济和社会发展计划执行情况

与2022年国民经济和社会发展计划的决议

洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议审查了市人民政府提出的《关于洛阳市2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》及2022年国民经济和社会发展计划草案。会议同意财政经济委员会的审查结果报告，决定批准《关于洛阳市2021年国民经济和社会发展计划执行情况与2022年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》，批准2022年国民经济和社会发展计划。

关于洛阳市2021年预算执行情况和2022年预算的决议

洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议审查了市人民政府提出的《关于洛阳市2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告》《洛阳市2021年预算执行情况及2022年市级预算(草案)》，同意财政经济委员会的审查结果报告。会议决定，批准《关于洛阳市2021年预算执行情况和2022年预算(草案)的报告》，批准洛阳市2022年市级预算。

关于洛阳市人民代表大会常务委员会工作报告的决议

洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议听取和审议了吴中阳主任代表市人大常委会所作的工作报告。会议充分肯定市人大常委会过去一年的工作，同意报告提出的2022年主要任务。会议决定批准这个报告。

关于洛阳市中级人民法院工作报告的决议

洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议听取和审议了曲海滨院长所作的洛阳市中级人民法院工作报告。会议充分肯定市中级人民法院过去一年的工作，同意报告提出的2022年工作安排。会议决定批准这个报告。

关于洛阳市人民检察院工作报告的决议

洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议听取和审议了吴志军检察长所作的洛阳市人民检察院工作报告。会议充分肯定市人民检察院过去一年的工作，同意报告提出的2022年工作安排。会议决定批准这个报告。

关于代表议案处理意见报告的决议

洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议听取了大会主席团提出的《洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议关于代表议案处理意见的报告》，会议决定批准这个报告，将王小丽等11名代表提出的《关于制定我市住宅小区物业管理条例，提升物业管理水平的议案》、韦帅帅等12名代表提出的《关于高质量建设“人人持证、技能洛阳”的议案》、侯玉奇等10名代表提出的《关于医养结合，打造健康养老新模式的议案》立为大会议案；其余51件代表议案转为代表建议、批评和意见处理。会议要求，市人民政府应将大会议案的办理工作列入重要议事日程，认真办理落实；对由代表议案转为代表建议、批评和意见的，以及代表向大会提出的建议、批评和意见，各承办单位要加强领导、夯实责任、积极办理，在法定期限内负责答复代表，并认真抓好落实。