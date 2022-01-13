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今日元宵节 洛阳全区多云气温-1℃到6℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.02.15 08:29

　　今天是农历正月十五，元宵节，洛阳城里年味儿正浓，王城公园、隋唐城遗址植物园、隋唐洛阳城九州池景区等不少公园和景区都在举办元宵节活动，热闹非凡。

　　元宵节又称上元节、元夕、灯节，是我国重要的传统节日。正月是农历的元月，古人称夜为“宵”，正月十五是农历新年后的第一个月圆之夜，因此这一天被称为“元宵节”，承载了古人对家国团圆的美好祈愿。

　　元宵节的传统习俗有煮元宵、吃汤圆、赏花灯等，当夜幕降临，满城花灯亮起时，人们沉醉于火树银花不夜天的盛景中。今天的天气适合外出赏花灯吗？昨日，中国天气网推出“2022年元宵节赏花灯天气地图”，根据天气情况分为“云伴灯”“月伴灯”“雨打灯”“雪打灯”四类，让我们来看看吧。

　　今年元宵节，全国“月伴灯”范围最广，人们在赏灯的同时，还能欣赏到迷人的月色。而我们洛阳，月亮可能被云层遮住，属于“云伴灯”，灯光更比月光明。

　　据市气象台预测，短期内受弱冷空气扩散影响，洛阳云系较多，今天白天全区多云，偏东风2级到3级，气温-1℃到6℃；今天夜里到明天白天，全区多云到阴天，偏东风3级左右，气温-1℃到3℃。夜里气温较低，大家外出赏灯注意保暖。

　　元宵节哪能缺少猜灯谜呢？本网为您奉上几个与气象有关的灯谜，来猜猜吧。

　　1.谜面：白色花儿无人栽，北风一夜遍野开，无根无叶又无枝，此花原从天上来。(打一天气现象)

　　2.谜面：千条线，万条线，掉到水里看不见。(打一天气现象)

　　3.谜面：一物生得怪，天生怕日晒，不晒骨头硬，一晒泪出来。(打一自然现象)

　　4.云儿见它让路，小树见它招手，禾苗见它弯腰，花儿见它点头。(打一天气现象)

　　猜灯谜谜底

　　1.雪 2.雨 3.冰 4.风(洛报融媒·洛阳网记者 张喜逢 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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