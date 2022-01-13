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洛阳企业抢抓风口机遇忙发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.14 22:16

　　人勤春早争朝夕，拼搏赶超“开门红”。连日来，随着洛阳市复工复产工作逐渐深入，多家企业抢抓风口、实现蓬勃发展的崭新局面也在不断涌现。

　　根据规划，在产业发展上，洛阳市今年将聚焦全市装备制造、电子信息、新材料、新能源、生物医药、数字经济6大产业领域和13个细分领域，推动风口产业“无中生有”“有中生新”。

　　其中，新能源龙头企业中航锂电(洛阳)有限公司，当前正依托新能源汽车爆发式增长等“东风”，不断提速发展。

　　作为专业从事新能源电池、电源系统研发、生产及销售的高科技企业，该企业早在年初就实现了年度订单饱满，产品供不应求。经历了春节照常生产的忙碌，中航锂电迄今仍保持产线满负荷运行，确保满足广汽新能源、五菱宏光、平高集团等订单需求。

　　立足新能源风口，洛阳储变电系统有限公司凭借为系统装备提供高可靠新能源储变电系统整体解决方案等业务，如今同样生产红火。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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