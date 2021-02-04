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5G建设，今年洛阳将从这些方面发力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.14 22:17

　　14日，记者从洛阳市工信局获悉，近日发布的《河南省2022年推进5G网络建设和产业发展实施方案》，对全省构建5G生态体系工作进行部署，其中多处提到洛阳。

　　围绕持续加快5G网络部署，《方案》提出，要加快超大型、大型数据中心建设，进一步增强数据传输、计算、存储等能力，提升全省数据要素保障和服务水平，重点抓好中国移动(河南洛阳)数据中心二期等项目建设；要加快工业互联网二级解析节点建设与应用，深化洛阳工业互联网标识解析二级节点应用，引导企业广泛开展节点接入，加快推进标识注册和解析，拓展供应链管理、全生命周期管理、产品溯源等多个标识创新应用，为构建全省工业互联网产业体系提供支持。

　　围绕持续构建5G产业生态，根据《方案》，我省将培育打造省级5G产业示范基地，继续支持洛阳等省辖市打造光电产业基地，同时依托全省现有重点产业园区和重点企业，组织开展5G产业示范基地创建工作，助力重点产业园区加快5G产业集聚，做大产业规模，着力培育一批省级5G产业特色园区和综合性园区。

　　围绕持续拓展5G场景应用，《方案》提出，要开展融合应用试点示范，扎实推进国家5G应用创新试点，推进洛阳市第一人民医院5G+急救等30个国家“5G+医疗健康”应用试点项目建设，力争形成5G应用创新河南经验，加快构建5G规模化应用新格局。

　　近年，通过大力实施数字化赋能行动，洛阳市不断加快5G建设应用，去年全市41个5G项目入选省5G项目清单，总投资30.25亿元，项目数量位居全省第二。根据规划，今年洛阳市将继续推进5G融合发展，以云服务基地和5G应用城市为载体，提速建设智慧洛阳云平台、城市运营中心，新建5G基站1000个，实现乡镇以上建成区5G网络全覆盖。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 翟芳芳）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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