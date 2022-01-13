老城区周公路社区：孩子们画下“冰墩墩” 助力冬奥迎元宵

元宵节即将来临。14日，洛阳市老城区周公路社区在开心童画画室举办了“助力冬奥 欢度元宵”活动。
元宵节即将来临。14日，洛阳市老城区周公路社区在开心童画画室举办了“助力冬奥 欢度元宵”活动。
元宵节即将来临。14日，洛阳市老城区周公路社区在开心童画画室举办了“助力冬奥 欢度元宵”活动。
活动旨在让孩子们感受冬奥精神，助力北京冬奥会，喜迎元宵佳节。活动现场，孩子们认真地在帆布包上画下各式各样的冬奥会吉祥物“冰墩墩”，寄托对北京冬奥会的美好祝福，在欢快愉悦的气氛中完成了作品。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 谢海凤 文/图/视频）
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