氛围拉满！做宫灯、趣味运动会、猜灯谜……洛阳一社区这样“闹元宵”

14日，河南省洛阳监狱联合分包社区国花社区在东方光源小区开展“佳节庆冬奥 一起向未来”元宵节主题活动，与社区居民一起猜灯谜，开展冬奥知识抢答、剪纸、趣味运动等多项活动。

14日，河南省洛阳监狱联合分包社区国花社区在东方光源小区开展“佳节庆冬奥 一起向未来”元宵节主题活动，与社区居民一起猜灯谜，开展冬奥知识抢答、剪纸、趣味运动等多项活动，还为辖区居民准备了汤圆、生活用品、灯笼挂饰、体育用品等。

活动现场热闹非凡，小朋友们在活动现场还即兴为大家演唱歌曲，吸引了众多居民参与，节日氛围浓厚。除此之外，在工作人员的引导下，辖区居民了解了元宵节的由来和习俗，还一起制作了冰墩墩、灯笼等。

“这是我和妈妈一起做的福字灯笼，我觉得非常好看。”一名参与活动的孩子说。参与活动的孩子们开心地向小伙伴分享自己制作的灯笼，脸上洋溢着满满的成就感。

“小小的灯笼传递的是一份节日的问候和祝福，活动不仅提高了孩子的动手动脑能力，还丰富了居民的精神文化生活。”河南省洛阳监狱相关负责人说，元宵节做灯笼是对中华民族优秀传统文化的传承，也是国花社区结合民俗文化开展新时代文明实践的一项具体活动。活动加强了居民邻里之间交流，营造了温馨祥和的节日氛围。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 张豪 文/图/视频)