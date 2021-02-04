元宵节出行，请收下这份“避堵”攻略

15日是元宵节，洛阳市不少景区推出节日活动，群众游玩将和学生返程叠加，洛阳将迎来交通流量高峰。
15日是元宵节，洛阳市不少景区推出节日活动，群众游玩将和学生返程叠加，洛阳将迎来交通流量高峰。
15日是元宵节，洛阳市不少景区推出节日活动，群众游玩将和学生返程叠加，洛阳将迎来交通流量高峰。
洛阳交警部门预计，15日，洛阳火车站、洛阳龙门站周边将迎来出行高峰，王城公园、隋唐洛阳城国家遗址公园、洛邑古城、隋唐城遗址植物园、龙门石窟等景区周边，交通压力也将增大。交警部门提醒市民，出行尽量避开上述交通压力较大区域。
这些热门景点周边如何停车？记者采访有关单位，进行了整理。
王城公园
王城公园周边停车资源有限，公园门前有少量停车位，但日常基本都处于饱和状态。地铁1号线在王城公园有站点，王城公园门前也有多路公交车的站点，因此，建议前往王城公园的游客乘坐公共交通工具。
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