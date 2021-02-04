市十五届人大五次会议收到代表议案54件

14日，记者从市十五届人大五次会议议案审查委员会获悉，大会共收到代表议案54件。

14日，记者从市十五届人大五次会议议案审查委员会获悉，大会共收到代表议案54件。经大会表决，将王小丽等11名代表提出的《关于制定我市住宅小区物业管理条例，提升物业管理水平的议案》、韦帅帅等12名代表提出的《关于高质量建设“人人持证、技能洛阳”的议案》、侯玉奇等10名代表提出的《关于医养结合，打造健康养老新模式的议案》立为大会议案；其余51件代表议案转为代表建议、批评和意见处理。

大会议案审查委员会认为，大会期间，代表们认真落实市第十二次党代会、市委十二届二次全会暨市委经济工作会议决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，积极履行职责，向大会提出议案。所提议案紧扣加快建强副中心、形成增长极，聚焦我市经济社会高质量发展，聚焦人民群众关切，体现了全市人民紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委坚强领导下，同心同德，不懈奋斗，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的信心和决心。

其中，王小丽等11名代表提出的《关于制定我市住宅小区物业管理条例，提升物业管理水平的议案》，建议制定《洛阳市住宅小区物业管理条例》，健全管理体制，规范行业行为，加强对物业企业的监督，不断提高管理水平和服务质量。

韦帅帅等12名代表提出的《关于高质量建设“人人持证、技能洛阳”的议案》，建议大力发展技工教育，通过加快构建职业技能培训体系、积极开展职工培训、广泛开展竞赛等途径提高职业技能培训的质量和效率，培养符合洛阳产业特色的有用人才。

侯玉奇等10名代表提出的《关于医养结合，打造健康养老新模式的议案》，建议建立健全符合洛阳实际的医养结合体制机制，理顺管理体系，整合平台资源，加大老年医学、康复、护理等专业人才的培养力度，提供多元化养老服务。

根据大会要求，市人民政府应将大会议案办理工作列入重要议事日程，认真办理落实；对由代表议案转为代表建议、批评和意见的以及代表向大会提出的建议、批评和意见，各承办单位要加强领导、夯实责任、积极办理，在法定期限内负责答复代表，并认真抓好落实。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 智慧)