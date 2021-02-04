14日下午，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议圆满完成各项议程后在市会议中心胜利闭幕。

市十五届人大五次会议胜利闭幕

江凌等出席 徐衣显当选市人民政府市长

14日下午，洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议圆满完成各项议程后在市会议中心胜利闭幕。

江凌、吴中阳、何伟、娄会峰、王琰君、吉振华、雷雪芹、李钢锤、刘冠瑜、徐新、王松涛、安颖芳、张献宇、杨劭春、张尚君在主席台前排就座。吴中阳主持会议。

徐衣显、杨炳旭、李新建、王飞、李保国、孙延文、梁庆、张玉杰在主席台就座。王全乐在主席台就座。

大会首先公布选举结果：徐衣显当选洛阳市人民政府市长；娄会峰、王琰君、杨劭春当选洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会副主任；王巍涛、李华敏、张霞、张天飞当选洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会委员。代表们以热烈的掌声对他们的当选表示祝贺。

随后，徐衣显和其他新当选的同志进行了宪法宣誓。

市人大常委会主任吴中阳在讲话中说，2022年是党的二十大召开之年，也是加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的关键一年。市第十二次党代会和市委十二届二次全会暨市委经济工作会议为洛阳发展指明了前进方向。此次大会的成功召开，必将进一步坚定全市人民以创新引领发展、在新一轮区域经济版图重构中抢占先机的信心和决心，必将进一步汇聚全市人民加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌的智慧和力量。全市各级人大及其常委会要始终坚持党的全面领导，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作。要始终坚持发展全过程人民民主，通过不断完善制度机制，使人民依法享有的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面、各环节、全过程。要始终坚持围绕中心服务大局，紧紧围绕中央、省委、市委重大战略、重大任务、重点工作，找准契合点、切入点、着力点，推动各项决策部署落地见效。要始终坚持提升人大工作质量和水平，坚持科学立法、民主立法、依法立法，坚持正确监督、有效监督、依法监督，依法行使重大事项决定权、任免权，与时俱进加强和改进新时代人大工作。要始终坚持发挥代表主体作用，支持和保障代表依法履职，丰富代表联系群众的内容和形式，加强代表履职能力建设，使发挥各级人大代表作用成为人民当家作主的重要体现。要始终坚持加强“四个机关”建设，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

大会号召，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在市委的坚强领导下，认真落实中央、省委、市委决策部署，为加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

刁国泰、魏险峰、侯占国、贺敏、张武清、王敬林、陈淑欣、肖宏滨、安石柱、程相朝、曾丹梅、魏世忠、任丽君、张伊民、张汉智、宗国明、曲海滨、吴志军、朱美荣、赵健、刘茂钦在主席台就座。陈卫平和大会主席团其他成员也在主席台就座。

大会在庄严的国歌声中闭幕。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 白云飞 李东慧)