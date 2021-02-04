洛阳人注意！这份元宵节游玩攻略请收好

15日是元宵节，洛阳市不少景区、游园推出了丰富多彩的活动。今日，记者兵分多路打探活动详情，为您整理出一份元宵节游玩攻略，祝您玩得开心！
15日是元宵节，洛阳市不少景区、游园推出了丰富多彩的活动。今日，记者兵分多路打探活动详情，为您整理出一份元宵节游玩攻略，祝您玩得开心！
15日是元宵节，洛阳市不少景区、游园推出了丰富多彩的活动。今日，记者兵分多路打探活动详情，为您整理出一份元宵节游玩攻略，祝您玩得开心！
隋唐城遗址植物园：下午至夜间，活动多多
亮点活动一：舞龙表演
今日下午4点多，记者一进植物园西门就看到游客围成了一个大圈，中间是舞龙队在卖力表演。工作人员介绍，舞龙表演从14时开始，至17时30分结束，约每1小时一场。
亮点活动二：变形金刚“牵手”孙悟空、牛魔王
在“卡丁橙堡”游乐区门前小路，记者看到擎天柱、大红蜂等机甲变形金刚正与孙悟空、牛魔王两兄弟一起在路上巡游，一群小朋友开心地跑上前，跟他们开展互动游戏。
工作人员介绍，该活动持续至16日，每天15时至20时，每隔1小时举办一次。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605