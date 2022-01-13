酒后燃放烟花被市民发到网上 他们各领了一张“罚单”

眼下，洛阳市严禁燃放烟花爆竹，可有俩男子往枪口上撞，在外边燃放烟花惊扰到周边居民休息，被拍视频发到网上，民警按图索骥找到俩人，每人各领一张“罚单”。

眼下，洛阳市严禁燃放烟花爆竹，可有俩男子往枪口上撞，在外边燃放烟花惊扰到周边居民休息，被拍视频发到网上，民警按图索骥找到俩人，每人各领一张“罚单”。

13日上午，洛龙公安分局龙门派出所所长白彦欣接到上级移交的一起案件，称有人在本辖区燃放烟花，被人拍了视频发到网上投诉。他跟同事王政斌根据网友发布的视频分析，只能判断大致位置，即在伊洛路和广利街交叉口附近，具体是谁放的不清楚。他们赶到附近，经询问周边的环卫工，确定了燃放烟花的确切地点。随后，他们调取周边监控，监控显示，12日晚上将近11点，两辆汽车停在事发地，从车上下来几个人，放完烟花后又驾车离开。他们根据车牌号，锁定燃放烟花的是任某和刘某。

14日，王政斌将任某、刘某传唤至派出所，俩人承认燃放烟花的事实，并表达歉意。原来，俩人长期在外地工作，对我市禁放规定缺乏足够了解。事发当晚，任某等人喝了些酒后，想着家里还剩3件前几年购买的烟花，就没考虑那么多，带着孩子们出去燃放高兴一下，没想到违反了相关规定。

鉴于俩人主动到案且认错态度良好，民警根据烟花爆竹安全管理条例第四十二条规定，依法对俩人各罚款100元。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 刘红玲 方楚 文/图)