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让阅读丰富生活！洛阳新增一家“童悦书房”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.14 18:15

　　14日上午，洛阳市少年儿童图书馆伊禾分馆“童悦书房”正式揭牌，这是为栾川县0岁至18岁少年儿童打造的专属空间，让阅读丰富孩子们的生活。

　　伊禾分馆“童悦书房”占地面积近500平方米，藏书6000余册，实现全自助借阅服务，与洛阳市少年儿童图书馆20多家总分馆通借通还。同时，该馆与栾川赤土店分馆、即将建成的庙子分馆形成洛阳市少年儿童图书馆在栾川的服务网络，为栾川县少儿阅读提供了平台基础。

　　洛阳市少年儿童图书馆相关负责人介绍，该馆联合幼儿园打造的“童悦书房”，是省、市、县三级公共文化服务网络拓展、联动的新体验，是社会力量参与公共文化空间的新尝试。

　　伊禾分馆“童悦书房”空间虽小，但实现了传承弘扬优秀传统文化、儿童发展教育、休闲交流等多元内容与图书资源服务无逢对接，把公共文化与美好生活结合，为少年儿童提供更多的阅读推广服务，把省市优质的文化资源引入栾川，让更多书籍陪伴孩子们的成长，在少年儿童的幼小心灵播下阅读的种子。(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉)(照片由市少儿图书馆提供)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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