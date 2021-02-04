“三个严禁”！长沙这样管理低速电动车（他山石）

预防和减少道路交通事故，保护人民群众生命财产安全，近年来，不少城市将规范低速电动车管理作为城市交通管理的重要一环。

预防和减少道路交通事故，保护人民群众生命财产安全，近年来，不少城市将规范低速电动车管理作为城市交通管理的重要一环。记者梳理发现，2021年8月，长沙市《关于规范低速电动车管理的通告》施行，“三个严禁”规范低速电动车管理，取得了良好的效果。

严禁任何企业或个人生产、销售不符合国家标准、行业标准等法律法规规定上道路行驶条件的低速电动车，违者由市场监督管理部门依照《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规予以处罚。

严禁驾驶未办理车辆登记手续的低速电动车违法上道路行驶，违者由公安机关交通管理部门依据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规予以查处。

严禁驾驶低速电动车违规从事经营性载客或货物运输，违者依法予以处理。

公安机关交通管理部门自通告施行之日起，依法对低速电动车的违法行为开展专项整治。其中，通告中低速电动车主要指行驶速度低、续驶里程短，电池、电机等关键部件技术水平较低，用于载客或载货的三轮、四轮电动机动车(包括老年代步车等)；道路是指公路、城市道路和虽在单位管辖范围但允许社会机动车通行的地方，包括广场、公共停车场等用于公众通行的场所。

同时，记者还了解到，2018年，当地还出台了快递电动三轮车管理方案，对全市快递电动三轮车建立“数据档案”，实现车型、标识、备案、保险、培训“五统一”，并配套制定落实车辆防伪标识、行车培训、违章积分等制度，实现对邮政快递专用车辆管理的电子化、信息化、智能化。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 综合整理)