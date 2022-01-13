2021年，洛阳市发放公积金个贷52.5亿元

14日，记者从洛阳市住房公积金管理中心年度工作会议上获悉，2021年，洛阳市住房公积金管理中心克服汛情、疫情影响，各项业务平稳运行，主要指标再创新高。

14日，记者从洛阳市住房公积金管理中心年度工作会议上获悉，2021年，洛阳市住房公积金管理中心克服汛情、疫情影响，各项业务平稳运行，主要指标再创新高。2022年，该中心将继续推进贴息贷款、城市老旧小区改造和既有住宅加装电梯提取公积金、民营企业建制缴存、公积金业务全程网办等惠民惠企工作，助力青年友好型城市建设和城市建设提质改造。

据了解，2021年，洛阳市共缴存住房公积金81.94亿元(含结息3.23亿元)，同比增长8.11%；为132万人次职工提取公积金54.66亿元，为13230户缴存职工发放公积金个人贷款52.5亿元，支持购建房面积171.66万平方米；全年实现增值收益3.62亿元，同比增长10.29%；为64.55万名缴存职工结息3.23亿元，同比增长9.12%；全年新增缴存单位1122家、缴存职工14304人。

此外，2021年1月，洛阳市住房公积金管理中心启动了“贴息贷款”工作，5家合作银行全年向1196户缴存职工发放贴息贷款4.54亿元。2021年10月，该中心主动响应市委工作部署，出台《助力青年友好型城市建设工作措施》，截至年末，已有775名青年人享受政策红利。

洛阳市住房公积金管理中心2022年的这些工作要点，与您生活密切相关。