今明两晚八点半，应天门3D投影灯光秀添彩节日氛围【视频】

着中衣、穿曲裾、绕尖角、盘发髻……13日晚，在经过近两个小时的精心打扮后，洛阳网友@张三福与好友顶着精美的妆发，身穿全套汉服来到了隋唐洛阳城应天门遗址的门前。按照隋唐洛阳城国家遗址公园的“国风隋唐上元节”主题活动的规定，15日前，只要游客身着全套汉服及完整妆发即可免费游览隋唐洛阳城国家遗址公园。

着中衣、穿曲裾、绕尖角、盘发髻……13日晚，在经过近两个小时的精心打扮后，洛阳网友@张三福与好友顶着精美的妆发，身穿全套汉服来到了隋唐洛阳城应天门遗址的门前。按照隋唐洛阳城国家遗址公园的“国风隋唐上元节”主题活动的规定，15日前，只要游客身着全套汉服及完整妆发即可免费游览隋唐洛阳城国家遗址公园。

眼看时间一点点临近晚上8点半，@张三福和友人的心情也愈发澎湃。记者从活动主办方处了解到，备受游客期待的应天门3D投影灯光秀，在13日—15日三天每晚八点半与游客见面，值得注意的是，15日元宵节当天将播放“寻梦黄河”和“应天星辉”两个版本的投影秀，并新增洛阳人民对冬奥的祝福以及上元烟花的相关内容。