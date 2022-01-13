网友建议在长兴街施划停车泊位 弘义集团回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：长兴街没有泊位，相关部门能不能在此路段规划泊位，解决附近居民停车难问题。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：长兴街没有泊位，相关部门能不能在此路段规划泊位，解决附近居民停车难问题。

洛阳市弘义集团回复：该路段位置为交通文明示范街，不能施划泊位，附近能施划泊位的，已经进行了施划，且附近的广利街有我们项目公司的立体车库，方便市民停车使用。

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