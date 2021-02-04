洛阳牡丹桥力争今年牡丹文化节前全面通车

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳牡丹桥施工进度如何？何时能完工通车？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳牡丹桥施工进度如何？何时能完工通车？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛阳牡丹桥加固工程施工进度如何？何时能完工通车？
洛阳市城市管理局回复：截至目前桥下加固内容已完成95%，桥面施工由于在施工过程中发现新的病害，故原计划工期有所延长。春节期间桥面施工混凝土铺装等基础工作已全部完成，剩余桥面伸缩缝处理、沥青铺装及防撞护栏安装，待气温回升后即刻进行，力争今年牡丹文化节前顺利通车。
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