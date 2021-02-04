今年洛阳住房公积金预警措施会取消吗？最新回复来了

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：去年，洛阳住房公积金启动预警措施，今年贷款政策有变化吗？预警措施有变化吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：去年，洛阳住房公积金启动预警措施，今年贷款政策有变化吗？预警措施会取消吗？

洛阳市住房公积金管理中心回复：为保证我市住房公积金健康运行，立足长远，更好地为缴存职工服务，2020年初，中心就着手研究公积金流动性风险问题。《洛阳市住房公积金流动性风险预警管理暂行办法》经洛阳市住房公积金管委会审议并报省住建厅公积金监管处备案后，于2021年2月5日印发。3月6日正式启动一级预警。预警措施启动后，中心将密切关注流动性风险变化情况，一旦个贷率降低到合理、健康区间，将在第一时间取消相关措施。截至2022年1月末，我市住房公积金个贷率为96.75%，较2021年12月份的96.45%上升0.3个百分点；已出担保声明待放款金额0.6亿元。

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《洛阳市住房公积金流动性风险预警管理暂行办法》明确规定，在住房公积金流动性不足时发布预警，并采取防范措施。其中，当住房公积金个人住房贷 款率超过95%(含)时，启动一级预警防控措施：暂停土地抵押状态下的住房公积金个贷项目准入，工程总进度达到三分之一以上时方可准入；实行住房公积金贷 款轮候发放；在个人住房公积金贷款额度计算公式中，公积金缴存余额倍数下调为6，各档次时间系数分别下调0.3。

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