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今年洛阳将持续提升养老和社会保障水平 优化提升社区养老设施和服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.14 08:55

　　养老工作是关系千家万户的民生工程，养老需求带来新的产业发展契机。在今年我市两会上，持续提升养老和社会保障水平成为大家关注的热点。

　　“政府工作报告指出，2021年，我市民生保障力度持续加大，建成县级特困供养机构15个、街道综合养老服务中心58个、社区养老服务设施815个。”市政协委员，市民政局党组书记、局长安占立说。

　　安占立介绍，我市现有60岁以上老年人129.2万人，老龄化率18.31%，城乡养老问题已成为社会普遍关心的热点。我市紧扣逐步实现全体老年人都能享有基本养老服务远景目标，从群众养老急难愁盼事项的“小切口”入题，以建立健全城乡养老服务体系破题，在城镇地区不断完善五级养老服务体系，在农村地区大力推广“集中+居家”四类养老模式，加快构建具有洛阳特色的“五级四类”城乡养老服务体系。

　　根据市民政局与洛阳理工学院联合开展的城市老年人养老需求调查结果，51.9%的老年人倾向于选择居家社区养老。

　　结合群众需求和洛阳养老服务现状，我市提出构建以社区养老服务中心为基础的五级养老服务体系：强化市级养老服务中心职能，主要负责制定标准、加强监管、组织培训，统筹指导全市社区养老服务设施建设；按照每个面积不小于2000平方米的标准，建成58个街道综合养老服务中心，通过嵌入市场化养老服务机构，为老年人提供短托日托、医养结合等服务项目，统筹指导和支持周边社区养老服务设施开展服务；按照每个面积不小于500平方米的标准，建成357个社区养老服务中心，为老年人提供日间照料、助餐、助浴等便利服务；按照每个面积不小于200平方米的标准，建成458个居民小区养老服务站，作为社区养老服务中心的延伸服务站点，承担部分日间照料功能，并提供上门巡访等服务；以适老化改造、智能化改造方式，为符合条件的9300位经济困难失能、半失能老年人建设家庭养老床位，通过远程监测、居家照护等方式，实现不出家门就能享受养老服务。目前，我市已实现社区养老服务设施全覆盖目标，五级养老服务体系初见成效。

　　截至2021年12月底，我市按时足额为927名孤儿、1429名事实无人抚养儿童发放基本生活费2490.4万元，其中为141名成年后在读孤儿延续发放基本生活费124万元。我市实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目，124名在校生得到资助。

　　政府工作报告明确，今年，我市将继续建设幸福洛阳，持续增进民生福祉。围绕“一老一小一青壮”，持续加大民生投入力度，全力办好民生实事，努力让人民群众过上更有品质的幸福生活。持续提升养老和社会保障水平。完善五级养老服务体系，优化提升社区养老设施和服务，推广农村“集中＋居家”四类养老模式，打造集中养老站点100个以上、村级居家助老服务点200个以上，建成4个国家普惠养老医养结合项目。完善社会救助政策体系，确保符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。

　　“老年人的养老需求带来了新的产业发展契机，在保障基本养老服务的基础上，我们要抢抓产业发展机遇，做好养老工作，让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。”市政协委员、洛阳根在河洛文化有限公司董事长滑先锋说。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 蒋梦蝶 张悦悦)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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