今年两会期间，活跃在会场的青年代表、委员，成为两会上一抹靓丽的青春色彩。青年代表、委员积极履职尽责，发出青年心声，为洛阳建设青年友好型城市和高质量发展建言献策，让更多人感受到了朝气蓬勃的青春洛阳。
今年两会期间，活跃在会场的青年代表、委员，成为两会上一抹靓丽的青春色彩。青年代表、委员积极履职尽责，发出青年心声，为洛阳建设青年友好型城市和高质量发展建言献策，让更多人感受到了朝气蓬勃的青春洛阳。
今年两会期间，活跃在会场的青年代表、委员，成为两会上一抹靓丽的青春色彩。青年代表、委员积极履职尽责，发出青年心声，为洛阳建设青年友好型城市和高质量发展建言献策，让更多人感受到了朝气蓬勃的青春洛阳。
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