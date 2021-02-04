今年两会期间，活跃在会场的青年代表、委员，成为两会上一抹靓丽的青春色彩。青年代表、委员积极履职尽责，发出青年心声，为洛阳建设青年友好型城市和高质量发展建言献策，让更多人感受到了朝气蓬勃的青春洛阳。

青年代表吴迪(左)、韦帅帅(右)在审议政府工作报告

今年两会期间，活跃在会场的青年代表、委员，成为两会上一抹靓丽的青春色彩。青年代表、委员积极履职尽责，发出青年心声，为洛阳建设青年友好型城市和高质量发展建言献策，让更多人感受到了朝气蓬勃的青春洛阳。