今年洛阳两会提出将完成新建、改扩建义务教育学校12所

教育是最长远、最根本的民生，发展教育是建设更高品质幸福洛阳的根本保障。在今年市两会上，推动教育事业高质量发展成为大家关注的热点。

教育是最长远、最根本的民生，发展教育是建设更高品质幸福洛阳的根本保障。在今年市两会上，推动教育事业高质量发展成为大家关注的热点。

“‘县管校聘’改革不仅激发了广大教师干事创业的热情，还为学生增添了丰富多彩的课后延时服务，提高了学生的综合素质，使学生的特长得到发展，真正实现了立德树人，五育并举。”回顾自去年以来我市在教育综合改革领域的累累硕果，市政协委员、洛宁县兴宁小学政教主任雷红丽说。

“推进教育综合改革，是破解教育发展难题的关键一招。”市教育局有关负责人表示，今年，我市将继续深化“县管校聘”改革，及时总结梳理去年的改革经验，在9月底前全面完成改革工作。同时，全面启动校长职级制改革，努力造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校长队伍，进一步激发办学活力。

高中外迁工作近来引发多方关注。春节假期，不少市民到市规划展示馆参观“洛阳市高中设计方案联展”。作为市委、市政府推动洛阳教育优质均衡发展的重要举措，本次高中外迁涉及7所高中和1所中等职业学校，8个地块均衡布局在城区周边，在满足功能需求的基础上，又充分考虑城市拓展方向。今年的政府工作报告明确，首批8所现代化高中有望于今年6月底前开工建设。

在持续优化教育资源配置方面，我市今年还将完成新建、改扩建义务教育学校12所，新建、改扩建农村义务教育寄宿制学校41所，建成农村教师周转宿舍350套，为农村学校招聘特岗教师500名，进一步改善农村薄弱地区的办学条件。

我市今年还将加快构建普惠性学前教育体系，对经认定的普惠性民办幼儿园，按照每生每年不低于500元的标准设立奖补资金，完成新建、改扩建公办幼儿园18所，新增公办幼儿园学位3000个，进一步缓解“入园难”“入园贵”问题。

“‘双减’政策落地，‘官方带娃’全面开展，过去的一年，上述利好政策不仅切实减轻了家长和学生的负担，还有益于保护孩子们的视力。”市政协委员、智博建筑设计集团有限公司副总经理娄娜说，她长期关注青少年近视问题，希望全社会能形成重视青少年近视防控工作的氛围，共同呵护孩子们的眼睛。

“郑州大学洛阳校区、河南中医药大学洛阳校区迎来首批学生，河南科技大学智能装备制造产业学院成功入选全国首批现代产业学院建设单位……过去的一年，洛阳吹响了实施高水平大学建设行动的号角，取得的成绩令人振奋。”市政协委员、河南科技大学材料科学与工程学院教授李继文说。

政府工作报告中明确，今年，我市将持续发力，打造全省高等教育改革发展新高地：支持河南科技大学创建“双一流”，加快洛阳乌拉尔大学申报工作；推动洛阳师范学院获批硕士授权单位；支持洛阳理工学院创建全国高水平应用型本科院校。积极发展特色职业教育，实施中等职业学校办学条件达标工程，支持洛阳职业技术学院、洛阳科技职业学院争创职业本科大学。

“青年因城市而聚，城市因青年而兴。随着更多高水平大学落地生根，更多青年人会留在洛阳干事创业，洛阳高质量发展的步伐将不断加快。”市人大代表、洛阳职业技术学院机电工程学院副教授唐灵飞说。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王三河）