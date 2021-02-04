今年洛阳将全方位、全周期保障人民群众健康 力争中医脑病国家区域医疗中心落地

人民群众生命健康是推动洛阳经济社会高质量发展的基础。今年我市两会明确，要建设幸福洛阳，持续增进民生福祉，全方位、全周期保障人民群众健康。

人民群众生命健康是推动洛阳经济社会高质量发展的基础。今年我市两会明确，要建设幸福洛阳，持续增进民生福祉，全方位、全周期保障人民群众健康。

市政协委员，市卫健委党组书记、主任李金乐说，去年，全市卫生健康系统在市委、市政府的谋划引领下，持续优化医疗资源配置，全力打造区域医疗高地，优质资源布局更加均衡，医疗服务能力持续提升。围绕副中心城市定位，市委、市政府先后印发文件，推动卫生健康事业高质量发展。去年，我市持续抓好常态化疫情防控和应急处置，全市疫情防控形势总体稳定。新安县出现疫情后，我市平战速转、果断处置疫情，用最短时间圈住封死扑灭，抗疫优秀战绩被广泛点赞。

截至2021年年底，我市每千常住人口床位数7.86张、执业(助理)医师数3.38人，较2015年分别增长32.8%、40.8%，全市医疗卫生资源总量和质量大幅提升。中心城区建成三甲医院“15分钟就医圈”。通过政府新建、改(扩)建、回购等方式，我市村卫生室公有产权比例逐步提高。9个县区全部建成“七统一”管理的紧密型县域医共体，县域医疗水平明显提升。构建“互联网+医疗”服务体系，建成覆盖全市134个乡镇卫生院、2674个村卫生室的远程服务网络，上接10家省市级三级医院，推动优质医疗资源下沉，群众不出村即可免费享受专家服务。

在此基础上，今年政府工作报告明确提出，我市将坚持“五医联动”，加快建设“健康洛阳”。试点建设三四家城市医疗集团，加快省第二儿童医院、中医院伊滨医院等重点项目建设，高质量建设呼吸、中医骨伤科国家区域医疗中心，力争中医脑病国家区域医疗中心落地。深化与中国研究型医院学会合作。

对于报告中释放的信号，尤其事关中医药事业发展部分，市政协委员、市中医院院长王颖充满期待，“今年，我们要力争中医脑病国家区域医疗中心落地，利用好资源和优势，积极打造医疗服务高地，传承发展洛阳中医药事业，增强中西医结合发展理念，让更多市民在身边就能享受优质医疗服务”。

今年，我市还将加快推进洛阳东方医院、中京医院回归公益属性，引导一批二级综合医院转型为专科医院或社区卫生服务中心，完成全市二级以上综合医院中医药科室标准化建设。推进县人民医院、县中医院创建三级，启动汝阳县、宜阳县人民医院三甲创建，6月底前，紧密型县域医共体实质性运行。完善市县乡村医疗卫生服务体系，年底前，乡镇卫生院全部达到国家最新服务能力标准，完成324个村卫生室基础设施提升和公有化改造。落实三孩生育政策及配套支持措施。

“下一步，我们将认真贯彻落实两会精神，改革创新，真抓实干，统筹做好疫情防控和其他卫生健康工作，不断推动洛阳卫生健康事业高质量发展，为健康洛阳建设作出新的更大贡献。”市卫健委相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东)