市政协十三届五次会议收到提案504件

截至2月12日8时，政协第十三届洛阳市委员会第五次会议共收到提案504件。

截至2月12日8时，政协第十三届洛阳市委员会第五次会议共收到提案504件。

提案委员会根据《政协洛阳市委员会提案工作条例》有关规定，经审查，立案401件，不立案21件，转为意见和建议82件。在立案的提案中，委员提案338件，集体提案63件。其中，经济建设方面99件，政治建设方面47件，文化建设方面100件，社会建设方面109件，生态文明建设方面46件。这些提案凝聚着提案者的智慧和心血，充分展现了广大政协委员、政协各参加单位和市政协各专门委员会“懂政协、会协商、善议政”的责任担当，充分彰显了全过程人民民主的巨大优势。

本次会议的提案内容丰富、重点突出、特色明显，质量有明显提升，提案者质量意识和精品意识不断强化、选题更加精准，意见建议科学性、针对性、可行性显著增强。一是紧扣中心工作。提案者紧扣发展风口产业、建设“两大创新基地”“三个创新载体”、打造沉浸式文旅业态、完善城市功能、推动乡村振兴、推进减污降碳等中心工作提出提案，主要建议有：推进氢能产品洛产洛用，探索建立“楼上楼下”创新创业综合体，培育“沉浸式”全产业链文旅服务平台，加强城市地下管线通道综合管理，加快补齐乡村公共服务短板和营商环境弱项，建设碳达峰碳中和试验示范试点等。二是聚焦民生福祉。提案者紧扣“一老一小一青壮”，围绕就业、教育、医疗、养老等民生问题议政建言，主要建议有：促进校企信息互通、实现学生在家门口就业梦想，建立义务教育阶段教师轮换制度，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，丰富个性化养老产品供给，提出了加快发展天使风投创投基金，解决青年住房难题等。

大会闭幕后，本次会议的提案将按程序送交有关单位和部门办理。本次会议提交提案截止日期以后收到的提案，作为平时提案处理。(洛报融媒记者 李三旺 郭飞飞 通讯员 冯波)