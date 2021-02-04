洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市政协十三届五次会议收到提案504件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.14 08:47

　　截至2月12日8时，政协第十三届洛阳市委员会第五次会议共收到提案504件。

　　提案委员会根据《政协洛阳市委员会提案工作条例》有关规定，经审查，立案401件，不立案21件，转为意见和建议82件。在立案的提案中，委员提案338件，集体提案63件。其中，经济建设方面99件，政治建设方面47件，文化建设方面100件，社会建设方面109件，生态文明建设方面46件。这些提案凝聚着提案者的智慧和心血，充分展现了广大政协委员、政协各参加单位和市政协各专门委员会“懂政协、会协商、善议政”的责任担当，充分彰显了全过程人民民主的巨大优势。

　　本次会议的提案内容丰富、重点突出、特色明显，质量有明显提升，提案者质量意识和精品意识不断强化、选题更加精准，意见建议科学性、针对性、可行性显著增强。一是紧扣中心工作。提案者紧扣发展风口产业、建设“两大创新基地”“三个创新载体”、打造沉浸式文旅业态、完善城市功能、推动乡村振兴、推进减污降碳等中心工作提出提案，主要建议有：推进氢能产品洛产洛用，探索建立“楼上楼下”创新创业综合体，培育“沉浸式”全产业链文旅服务平台，加强城市地下管线通道综合管理，加快补齐乡村公共服务短板和营商环境弱项，建设碳达峰碳中和试验示范试点等。二是聚焦民生福祉。提案者紧扣“一老一小一青壮”，围绕就业、教育、医疗、养老等民生问题议政建言，主要建议有：促进校企信息互通、实现学生在家门口就业梦想，建立义务教育阶段教师轮换制度，加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设，丰富个性化养老产品供给，提出了加快发展天使风投创投基金，解决青年住房难题等。

　　大会闭幕后，本次会议的提案将按程序送交有关单位和部门办理。本次会议提交提案截止日期以后收到的提案，作为平时提案处理。(洛报融媒记者 李三旺 郭飞飞 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳开通元宵节公交摆渡车
  • 期待！洛阳这三个区的商业中心将打造...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共43个
  • 4月1日起，交通违法记分规则迎来重大调整
  • 老旧小区换新颜 居民乐享新生活【组图】
  • 洛阳科技馆项目建设有序推进
  • 洛阳市高中设计方案联展之吉庆学校
  • 请注意！洛阳将再迎雨雪天气 最高气温...
  • 维护进入尾声！龙门石窟宾阳南洞即将...
  • 陈淑欣、张汉智、宗国明、宗玉红当选...
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    元宵佳节赏花灯 就到隋...
    创业养殖肉鸽 带动群众...
    洛阳通过“组合拳”破...
    洛阳戏迷有福了！6天6...
    精彩热帖

    天堂明堂掠影

    雄狮迎春

    梅花透露春消息

    元宵节前逛老城
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605