中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议政治决议

中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议，于2022年2月11日至13日举行。

中国人民政治协商会议

第十三届洛阳市委员会第五次会议政治决议

（2022年2月13日政协第十三届洛阳市委员会第五次会议通过）

中国人民政治协商会议第十三届洛阳市委员会第五次会议，于2022年2月11日至13日举行。

这次会议是在全市人民深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实中共十九届六中全会、中央经济工作会议，省第十一次党代会、市第十二次党代会及省委、市委全会暨经济工作会议精神，加快建强副中心、形成增长极的重要时刻召开的一次重要会议，对于动员全市上下把智慧和力量凝聚到全面建设社会主义现代化强市上来意义重大。在中共洛阳市委坚强领导下，经过全体与会同志共同努力，会议开得隆重热烈、富有成效，是一次捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的大会，是一次团结民主、凝心聚力的大会，是一次鼓舞斗志、共谋发展的大会，是一次风清气正、创新务实的大会。

会议期间，省委常委、市委书记江凌，市委副书记、代市长徐衣显等领导同志出席开幕会、闭幕会，认真听取大会发言、参加界别委员组讨论，对政协工作提出殷切希望和明确要求，充分体现了市委、市政府对政协工作的高度重视和大力支持，体现了对政协委员的亲切关怀，体现了民主务实的优良作风。

会议听取并审议批准了杨炳旭同志代表政协第十三届洛阳市委员会常务委员会所作的工作报告，审议批准了提案工作情况报告。与会委员列席了洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议，听取并讨论了徐衣显代市长所作的政府工作报告，听取并讨论了市中级人民法院工作报告、市人民检察院工作报告及其他有关报告，对上述报告均表示赞同，并提出意见建议。会议增选补选了政协第十三届洛阳市委员会常务委员会组成人员，圆满完成了各项议程。

会议认为，过去的一年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。伟大的中国共产党迎来百年华诞，中共十九届六中全会通过中国共产党第三个历史决议，中华大地全面建成小康社会，开启向着第二个百年奋斗目标进军的新征程。

会议认为，过去的一年，是我省我市发展进程中极为关键、极不平凡的一年。习近平总书记再次亲临河南视察并发表重要讲话，为我省发展提供了根本遵循。省第十一次党代会以前瞻三十年的战略眼光，描绘出锚定“两个确保”、实施“十大战略”的现代化强省建设宏伟蓝图。市第十二次党代会胜利召开，作出“坚持创新引领发展，建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌”的战略部署，绘就了把宏伟蓝图变成美好现实的路线图，团结带领全市人民勇担使命、砥砺奋进，坚持抓总、抓重、抓要，坚持抓具体、抓深入、抓落实，统筹疫情防控、防汛救灾和经济社会发展，统筹发展和安全，奋力完成改革发展稳定艰巨任务，“十四五”发展实现良好开局，现代化建设迈出坚实步伐。

会议认为，过去的一年，也是市政协工作提质增效、扎实推进的一年。在中共洛阳市委坚强领导下，市政协及其常委会深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及视察河南的殷殷嘱托，充分发挥专门协商机构作用，高举伟大旗帜，政治建设统领得到进一步加强；坚守初心使命，推动党史学习教育扎实开展；聚焦中心任务，全力服务“十四五”开局成效显著；广泛凝聚共识，汇聚建强副中心强大合力；积极探索创新，政协基础工作质量明显提高；不断强化自身建设，队伍素能得到显著增强，为建强副中心、形成增长极作出了重要贡献。

会议期间，委员们以高度的政治责任感和历史使命感，坚持完整准确全面贯彻新发展理念，坚持创新引领发展，聚焦加快建强副中心、形成增长极，围绕产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，用好科技创新、改革开放、激励干部担当作为“三个重要抓手”，通过大会发言、分组讨论、提案、反映社情民意信息等形式，广泛协商议政，积极建言献策，并就有效解决市县政协“两个薄弱”问题、推动政协工作提质增效等进行了热烈讨论，提出了许多建设性的意见和建议，展现了为国履职、为民尽责的责任担当。

会议指出，2022年是中共二十大召开之年，也是洛阳加快建强副中心、形成增长极的关键之年。做好今年工作，意义十分重大。新的一年，市政协及其常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神，认真落实省第十一次党代会、市第十二次党代会及省委、市委全会暨经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持团结和民主两大主题，以落实党对政协工作的全面领导为根本原则，以聚焦加快建强副中心、形成增长极为工作主线，以加强专门协商机构建设，推进工作制度化、规范化、程序化为重要支撑，以建言资政和凝聚共识双向发力为着力重点，以改革创新提升效能为内生动力，努力把人民政协制度优势更好地转化为治理效能，着力助推经济高质量发展提质提速。

会议强调，全市政协组织、广大政协委员和政协工作者，要深化理论武装，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，运用“委员讲堂”“委员之家”等平台强化思想政治引领，要从中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验中汲取丰富智慧和奋进力量，深刻感悟“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉做“两个确立”的坚定拥护者、“两个维护”的忠实践行者。要主动担当作为，把协商摆在更加重要的位置，聚焦洛阳副中心城市建设、群众关心的热点、社会治理的难点开展协商，助力党政科学决策、有效施策，提高建言资政水平。要广泛凝聚共识，把“重要阵地”建得更牢固，把“重要平台”建得更宽广，把“重要渠道”建得更通畅，切实汇聚起建强副中心的更强合力。要坚持创新引领发展，推进“智慧政协”“有事好商量”协商议事平台建设，增强政协系统联动履职合力，不断提升协商议政质量。要强化主体作用，切实抓好政协委员队伍建设，不断提升委员政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。要进一步加强政协党的建设，严格落实全面从严治党政治责任，持续加强党对政协工作的全面领导。

会议要求，全市政协组织、政协各参加单位、广大政协委员和政协机关干部要深入学习贯彻习近平总书记关于能力作风建设的重要论述，认真落实省委、市委开展“能力作风建设年”活动要求，坚定扛起政协助推建强副中心、形成增长极的时代使命，强化统领增定力、解放思想勇创新、增强素质提能力、锤炼作风敢担当，踔厉奋发、笃行不怠，推动各项工作往实里抓、向目标奔。

会议号召，全市各级政协组织、政协各参加单位和广大政协委员，要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在中共洛阳市委的坚强领导下，改革创新、真抓实干，躬身入局、奋勇争先，为加快建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章作出新的更大贡献，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开！