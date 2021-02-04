洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

王珊珊：我将尽己所能为中国足球贡献才智
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.14 08:45
王珊珊参加东升三小校园足球活动

　　绿茵场上，冲锋在前；赛场外，低调内敛。熟悉王珊珊的人都说，她怀抱感恩之心，努力回报社会。

　　“王珊珊小时候家庭条件不好，成名后她依旧保持艰苦朴素的作风，这些离不开其父母的言传身教。”王珊珊的启蒙教练耿宏杰说。

　　早年间，王珊珊的父亲王瑞金、母亲周玉花没有固定工作，他们卖服装、水果、蔬菜，有时还要举债，几乎倾尽所有，支持王珊珊的足球梦想。

　　“孩子很懂事，我们的付出，她都记在心里。生活的不易，让她倍加珍惜踢球的机会。”王瑞金说。

　　在北京求学期间，每逢周末和节假日，同学们或回家或出去玩，可王珊珊为了省下车票钱，一个人跑到足球场上训练，把思乡之苦化为拼搏的动力。

　　升入天津女足一队后，珊珊每月有了三四千元工资，可她每月只花500元，剩余的贴补父母。平时球队发的新衣服和鞋子，她自己舍不得穿，留着孝敬双亲。

　　这些年，随着进入国家队，王珊珊的生活条件逐渐改善，可她勤俭的习惯依然不变：爱穿运动装，不喜欢奢侈品，最喜欢吃的依然是妈妈做的土豆丝和卤面。

　　周玉花说：珊珊的姥姥今年80岁了，这些年，不管比赛多忙，珊珊都会在姥姥生日那天准时发红包。老人之前身体不好无法下床，珊珊就趁比赛间隙，购买特效药和电动轮椅，方便老人行动。

　　“珊珊非常注重礼节，每次登门看望我们这些老教练，都带礼品。批评她好几回，就是不改。”一直把王珊珊视为女儿的耿宏杰，对于王珊珊的“固执”，有些埋怨，更多的是感动。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
    三复街：一头是烟火味儿 一头是文化气儿
        老街巷的美，在其里而不在其表，需要您静静地置身其中，用脚步慢慢丈量，用目光细细搜寻，用心灵淡淡交融。...
  • ·以虎之名探周边“虎”景
  • ·三乡一日阅汉唐
  • ·偃师游殿村：上有天爷阁 下有九连洞
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳开通元宵节公交摆渡车
  • 期待！洛阳这三个区的商业中心将打造...
  • 最新！全国疫情中高风险地区名单，共43个
  • 4月1日起，交通违法记分规则迎来重大调整
  • 老旧小区换新颜 居民乐享新生活【组图】
  • 洛阳科技馆项目建设有序推进
  • 洛阳市高中设计方案联展之吉庆学校
  • 请注意！洛阳将再迎雨雪天气 最高气温...
  • 维护进入尾声！龙门石窟宾阳南洞即将...
  • 陈淑欣、张汉智、宗国明、宗玉红当选...
    		•
    百姓呼声
    网友咨询：我市中小学生到底几号开学？
    异地职工医保卡想在洛阳使用需要什么手续
    精彩图片
    元宵佳节赏花灯 就到隋...
    创业养殖肉鸽 带动群众...
    洛阳通过“组合拳”破...
    洛阳戏迷有福了！6天6...
    精彩热帖

    天堂明堂掠影

    雄狮迎春

    梅花透露春消息

    元宵节前逛老城
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605