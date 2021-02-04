王珊珊：我将尽己所能为中国足球贡献才智

绿茵场上，冲锋在前；赛场外，低调内敛。熟悉王珊珊的人都说，她怀抱感恩之心，努力回报社会。

王珊珊参加东升三小校园足球活动

绿茵场上，冲锋在前；赛场外，低调内敛。熟悉王珊珊的人都说，她怀抱感恩之心，努力回报社会。

“王珊珊小时候家庭条件不好，成名后她依旧保持艰苦朴素的作风，这些离不开其父母的言传身教。”王珊珊的启蒙教练耿宏杰说。

早年间，王珊珊的父亲王瑞金、母亲周玉花没有固定工作，他们卖服装、水果、蔬菜，有时还要举债，几乎倾尽所有，支持王珊珊的足球梦想。

“孩子很懂事，我们的付出，她都记在心里。生活的不易，让她倍加珍惜踢球的机会。”王瑞金说。

在北京求学期间，每逢周末和节假日，同学们或回家或出去玩，可王珊珊为了省下车票钱，一个人跑到足球场上训练，把思乡之苦化为拼搏的动力。

升入天津女足一队后，珊珊每月有了三四千元工资，可她每月只花500元，剩余的贴补父母。平时球队发的新衣服和鞋子，她自己舍不得穿，留着孝敬双亲。

这些年，随着进入国家队，王珊珊的生活条件逐渐改善，可她勤俭的习惯依然不变：爱穿运动装，不喜欢奢侈品，最喜欢吃的依然是妈妈做的土豆丝和卤面。

周玉花说：珊珊的姥姥今年80岁了，这些年，不管比赛多忙，珊珊都会在姥姥生日那天准时发红包。老人之前身体不好无法下床，珊珊就趁比赛间隙，购买特效药和电动轮椅，方便老人行动。

“珊珊非常注重礼节，每次登门看望我们这些老教练，都带礼品。批评她好几回，就是不改。”一直把王珊珊视为女儿的耿宏杰，对于王珊珊的“固执”，有些埋怨，更多的是感动。