汇集服务青年合力 凝聚青春奋进力量——代表、委员热议“加快建设青年友好型城市”

年轻人是城市的活力和未来。当前，我市正敞开怀抱，更多关注青年的特点、需求和体验，着力提升城市功能品质与青年的契合度。

年轻人是城市的活力和未来。当前，我市正敞开怀抱，更多关注青年的特点、需求和体验，着力提升城市功能品质与青年的契合度。

就如何加快建设青年友好型城市，代表、委员纷纷建言献策。大家一致认为，要想青年之所想，急青年之所急，推出一系列促进青年发展、吸引青年留洛的普惠性政策和民生实事项目，在毕业求职、创新创业、子女教育等领域汇集服务青年合力，为城市发展凝聚强大青春奋进力量。

“政府工作报告提出，要实施产业平台聚才工程、青年就业创业工程等，这些举措考虑到了我们青年的需求，也为新时代洛阳青年人才干事创业指明了前进方向、注入了强大动力。”市政协委员、洛阳正航电子科技有限公司总经理张伊猛，结合自身的留学经历和接触到的海外就业创业者认为，海外优秀青年人才来洛创新创业大有可为，期待我市能够在出入境、就业指导、创新创业等方面推出更多优惠政策，用完善的制度与设施吸引优秀海外青年人才来洛、留洛、聚洛、兴洛。

“把建设青年友好型城市放在洛阳打造平台型创新城市的基础性、先导性、战略性位置，以青春活力不断激发创新活力，无疑具有重大的现实意义，是城市长久发展战略的需要，也正是企业所盼，为我们中小型企业的发展坚定了信心。”市政协委员、智博建筑设计集团有限公司副总经理娄娜表示，作为一家能源环保领域的小型企业，公司将积极响应、利用好各项政策红利把企业做大做强，配合市委、市政府强有力的引进青年人才举措，助力我市持续增强人才竞争力和对青年人才的吸引力。