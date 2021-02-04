全方位增强城市承载力亲和力感召力——代表、委员热议“打造平台型创新城市”

现代化城市，既要让人民生活更美好，也要让优质资源更集聚。当前，洛阳城市建设正处在由传统城市向平台城市转变的关键期。如何提升功能品质，打造平台型创新城市，成为代表、委员热议的话题。

现代化城市，既要让人民生活更美好，也要让优质资源更集聚。当前，洛阳城市建设正处在由传统城市向平台城市转变的关键期。如何提升功能品质，打造平台型创新城市，成为代表、委员热议的话题。

大家纷纷表示，要坚持创新引领，打造高能级创新平台矩阵，加快建设国家创新高地。要认真落实城市提质“351”工作举措，高质量推进城市更新行动，全方位增强城市承载力、亲和力、感召力。

坚持以科技创新引领产业升级，必须抓好创新平台建设、创新人才引育、创新资本运作三个关键。市政协委员，市科技局党组书记、副局长代伐表示，将创新落到产业上，必须把创新平台建设摆在突出位置，集中优质资源打造高能级创新平台矩阵，更好地以平台聚企业、聚人才、聚资本，不断增强科技创新对产业高质量发展的引领作用。当下，要围绕伊滨科技城建设、高新区重塑重振、智慧岛创新社区建设、新型研发机构建设、高新技术企业培育等重点工作，从需求侧着眼，由供给侧发力，加快推进龙门实验室、智能装备产业技术创新中心、炎黄青年数创社区、华为洛阳人工智能先进实验室等重点项目建设，力争全年新建各类创新平台400个，带动培育高新技术企业150家以上，引育创新创业人才团队60个，“科技贷”授信突破8亿元，全面提升创新发展能力。

“政府工作报告提出坚持以创新引领发展的主战略，着力增强发展第一动力，为我市积极抢抓构建新发展格局战略机遇，加快建强副中心、形成增长极指明了方向，提供了遵循。”市人大代表，市财政局党组书记、局长王国辉表示，市财政局将以打造更高水平的国家创新型城市为抓手，统筹科技创新和产业升级，聚焦“两基地、三载体”，支持打造高能级创新平台矩阵；完善提升科技型企业“微成长、小升高、高变强”梯次培育机制，着力增强企业创新能力，培育壮大创新主体；助力推进“人人持证、技能洛阳”建设，积极落实引进人才各项政策，支持壮大创新人才队伍；落实知识产权保护政策，实施“揭榜挂帅”攻关项目，持续优化创新生态，激发创新活力。