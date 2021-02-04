2021年是建党100周年，也是人民检察制度创立90周年。全市检察机关在市委、省检察院的坚强领导下，在市人大及其常委会的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，坚决落实中央、省委、市委决策部署，围绕服务保障“建强副中心、形成增长极”总体目标，弘扬伟大建党精神，依法能动履职尽责，各项工作取得新进展。

洛阳市人民检察院工作报告（摘要）

——2022年2月13日在洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议上

洛阳市人民检察院检察长 吴志军

2021年工作情况

2021年是建党100周年，也是人民检察制度创立90周年。全市检察机关在市委、省检察院的坚强领导下，在市人大及其常委会的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，坚决落实中央、省委、市委决策部署，围绕服务保障“建强副中心、形成增长极”总体目标，弘扬伟大建党精神，依法能动履职尽责，各项工作取得新进展。全年共办理各类案件21742件，其中审查逮捕案件5063件，审查起诉案件9341件，刑事、民事、行政各类监督案件2202件，公益诉讼案件461件。

一、牢记使命担当，主动服务洛阳高质量发展大局

当好平安洛阳建设“守护者”。

打好优化营商环境“组合拳”。

当好推进乡村振兴“服务员”。

做好服务创新驱动“助推器”。

二、坚持人民至上，扎实办好检察为民实事

持续办好侵害群众利益的民生案件。

持续做好群众信访申诉工作。

持续守护未成年人安全健康成长。

三、聚焦主责主业，不断提升法律监督质效

更新司法理念。

强化能动履职。

做实司法办案“后半篇文章”。

四、强化创新引领，持续推动检察工作高质量发展

增强创新意识。

培育创新品牌。

推动创新发展。

五、筑牢政治忠诚，努力打造高素质检察铁军

落实重大政治任务。

坚持全面从严治党。

推进基层基础建设。

六、自觉接受监督，确保检察权依法规范行使

自觉接受人大政协监督。

自觉接受社会监督。

自觉接受履职制约。