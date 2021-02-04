代表委员分团分组审议讨论相关工作报告

13日，出席市十五届人大五次会议的市人大代表和参加市政协十三届五次会议的市政协委员继续分团分组审议讨论相关工作报告。

13日，出席市十五届人大五次会议的市人大代表和参加市政协十三届五次会议的市政协委员继续分团分组审议讨论相关工作报告。

在审议市人大常委会工作报告时，代表们一致认为，过去一年，市人大常委会在市委坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，坚持围绕中心、服务大局，忠实履职、担当作为，为洛阳加快建强副中心、形成增长极作出了重要贡献。报告政治站位高、履职措施实，完全赞同市人大常委会工作报告。代表们表示，站在新起点，开创新局面，要坚持把党的领导贯穿人大工作各方面、全过程，聚焦在新一轮区域经济版图重构中抢占先机，找准工作契合点、切入点、着力点，切实推动市委决策部署贯彻落实。建议进一步提升人大工作质量，着力推进“立小法、立管用的法”，着力增强监督针对性和实效性，着力提高代表建议办理落实率和满意率，努力在重振洛阳辉煌中干出出彩业绩。

在审议讨论市中级人民法院工作报告时，代表委员们表示，去年，全市法院围绕中心大局，践行为民宗旨，深化改革创新，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展。建议法院系统进一步巩固政法队伍教育整顿成果，锻造更加过硬队伍，切实树牢人民至上理念，坚决做到司法为民、公正司法，让人民群众实实在在感受到公平正义。

在审议讨论市人民检察院工作报告时，代表委员们认为，一年来，全市检察机关聚焦主责主业，强化创新引领，主动服务高质量发展，法律监督质效有效提升。建议检察机关坚持全面从严治检，坚定不移促发展，忠诚为民守初心，从办好群众身边的每一起“小案”做起，担当作为、真抓实干，为建强副中心、形成增长极提供更加有力的法治保障。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 郭飞飞）