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洛阳市中级人民法院工作报告（摘要）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.14 08:33

洛阳市中级人民法院工作报告（摘要）
——2022年2月13日在洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议上
洛阳市中级人民法院院长 曲海滨　　

　　2021年主要工作

　　2021年，全市法院在市委正确领导、市人大有力监督、市政府坚强支持、市政协民主监督和社会各界关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实市委各项决策部署和市十五届人大四次会议决议，在党史学习教育中坚定理想信念，在政法队伍教育整顿中推进自我革命，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展。全市法院共受理案件179227件，审执结164947件，同比分别上升8.2%、4.9%；其中，市中院受理18127件，审执结16748件。

　　一、围绕中心大局，积极服务高质量发展

　　持续优化营商环境。

　　服务创新驱动发展。

　　着力防范化解风险。

　　助推法治政府建设。

　　二、筑牢安全基石，助力建设更高水平的平安洛阳

　　坚决维护国家安全和社会稳定。

　　常态化开展扫黑除恶斗争。

　　强化人权司法保障。

　　深度参与社会治理。

　　三、践行为民宗旨，切实维护群众合法权益

　　强化民生司法保障。

　　加强未成年人司法保护。

　　全力兑现胜诉权益。

　　提高诉讼服务水平。

　　四、深化改革创新，不断提升司法质量、效率和公信力

　　深化司法责任制综合配套改革。

　　深化繁简分流改革。

　　深化多元解纷机制建设。

　　五、从严管党治院，全力锻造高素质法院铁军

　　强化政治引领，夯实思想根基。

　　深化教育整顿，勇于自我革命。

　　坚持严管厚爱，提升能力作风。

　　严明纪律规矩，确保清正廉洁。

　　六、全面接受监督，不断提升依法履职水平

　　自觉接受人大及其常委会监督。

　　主动接受民主监督和法律监督。

　　广泛接受社会监督。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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