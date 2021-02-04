2021年，全市法院在市委正确领导、市人大有力监督、市政府坚强支持、市政协民主监督和社会各界关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实市委各项决策部署和市十五届人大四次会议决议，在党史学习教育中坚定理想信念，在政法队伍教育整顿中推进自我革命，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展。全市法院共受理案件179227件，审执结164947件，同比分别上升8.2%、4.9%；其中，市中院受理18127件，审执结16748件。

洛阳市中级人民法院工作报告（摘要）

——2022年2月13日在洛阳市第十五届人民代表大会第五次会议上

洛阳市中级人民法院院长 曲海滨

2021年主要工作

2021年，全市法院在市委正确领导、市人大有力监督、市政府坚强支持、市政协民主监督和社会各界关心下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚决落实市委各项决策部署和市十五届人大四次会议决议，在党史学习教育中坚定理想信念，在政法队伍教育整顿中推进自我革命，忠实履行宪法法律赋予的职责，各项工作取得新进展。全市法院共受理案件179227件，审执结164947件，同比分别上升8.2%、4.9%；其中，市中院受理18127件，审执结16748件。

一、围绕中心大局，积极服务高质量发展

持续优化营商环境。

服务创新驱动发展。

着力防范化解风险。

助推法治政府建设。

二、筑牢安全基石，助力建设更高水平的平安洛阳

坚决维护国家安全和社会稳定。

常态化开展扫黑除恶斗争。

强化人权司法保障。

深度参与社会治理。

三、践行为民宗旨，切实维护群众合法权益

强化民生司法保障。

加强未成年人司法保护。

全力兑现胜诉权益。

提高诉讼服务水平。

四、深化改革创新，不断提升司法质量、效率和公信力

深化司法责任制综合配套改革。

深化繁简分流改革。

深化多元解纷机制建设。

五、从严管党治院，全力锻造高素质法院铁军

强化政治引领，夯实思想根基。

深化教育整顿，勇于自我革命。

坚持严管厚爱，提升能力作风。

严明纪律规矩，确保清正廉洁。

六、全面接受监督，不断提升依法履职水平

自觉接受人大及其常委会监督。

主动接受民主监督和法律监督。

广泛接受社会监督。