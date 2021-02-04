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本周冷空气活动较多 17日前后洛阳将有雨雪天气
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2022.02.14 08:35

　　请记住昨天的“暖”，因为本周很难遇见这么温暖的天气。

　　省气象服务中心预计，今明两天，天气依然“平淡”，没有雨雪，阳光也不灿烂，云量较多。16日夜间至18日，新一轮雨雪上线，冷空气带来大风降温，湿冷再度升级，请注意及时增加衣物，需密切关注雨雪带来的道路湿滑、低能见度等对交通出行的不利影响。

　　明天将迎来壬寅虎年的元宵节。元宵节当晚何时赏月最佳？日落后两小时是赏月的好时机。

　　据天文科普专家介绍，虎年的元宵月不是“十五圆”，也不是“十六圆”，而是“十七圆”，最圆时刻出现在2月17日0时56分。

　　统计发现，“满月”出现次数最多的是农历十六，其次是农历十五，再次是农历十七，最少的是农历十四。专家介绍，像今年元宵节这样“十五的月亮十七圆”是比较少见的，上一次出现是在2013年2月26日(正月十七)，下一次将在2029年3月1日(正月十七)出现。不管月亮何时圆，人们用肉眼观赏到的月亮基本无差别，都是一样的花好月圆。

　　来看一下天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，本周多冷空气活动，我市云系较多，部分地区有霾，气温略偏低。17日前后，我市受弱西南气流和冷空气影响，有一次雨雪天气过程，最高气温明显下降。具体天气预报如下。

　　今天：多云，部分地区有霾，偏东风3级左右，气温-2℃到7℃。

　　明天：多云间晴天，偏东风2级到3级，气温-2℃到7℃。

　　16日(周三)：多云到阴天，夜里阴天转小雨雪，偏东风3级左右，气温-2℃到2℃。

　　17日(周四)：阴天有小雪，偏东风3级左右，气温-2℃到2℃。

　　18日(周五)：小雪转阴天，气温-2℃到3℃。

　　19日(周六)：多云转晴天，西北风3级到4级，气温-4℃到6℃。

　　20日(周日)：晴天间多云，气温-5℃到5℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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