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社论：乘风扬帆向未来——热烈祝贺市政协十三届五次会议胜利闭幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.14 08:32

　　奋楫扬帆共逐梦，不负春光迈新程。

　　在全体委员的共同努力下，市政协十三届五次会议不负重托、不辱使命，圆满完成了各项议程，于昨日胜利闭幕。我们对大会的圆满成功表示热烈祝贺！

　　大会期间，与会委员以饱满的政治热情和高度的政治自觉，积极议政建言，提出了许多有深度、高质量、接地气的真知灼见，展示了昂扬向上的精神风貌，展现了心系大局、情系民生的责任担当，彰显了社会主义民主政治的盎然生机和蓬勃活力。这是一次高举旗帜、牢记嘱托的大会，是一次提振精神、凝心聚力的大会，是一次求真务实、开拓进取的大会，必将为洛阳现代化建设凝聚更广泛的共识与力量。

　　凡是过往，皆为序章。展望2022年，中国共产党将召开第二十次全国代表大会，这是党和国家政治生活中的一件大事，洛阳加快建强副中心、形成增长极也步入了关键之年。市第十二次党代会确立了坚持以创新引领发展的主战略，动员全市上下在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，唤起了河洛儿女孜孜以求的梦想。市委十二届二次全会暨市委经济工作会议把握“时”与“势”，统筹“稳”与“进”，进一步提出了产业发展“136”、城市提质“351”、乡村振兴“151”等工作举措，明确了今年洛阳经济社会发展的路线图、任务书。新征程、新形势、新任务，对政协工作提出了新的更高要求，也为政协事业提供了新的更大舞台。

　　新的一年，全市各级政协组织和广大政协委员要提升政治站位、增强政治定力，深入学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，自觉站在全局高度，认清肩上使命职责，树立全新工作标杆，把发展的眼光放得更远，把协商的话语对得更准，把履职的脚步踩得更实，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，把人民政协作为政治组织和民主形式的效能更好发挥出来，奋力谱写洛阳新时代发展的“政协答卷”。

　　新的一年，全市各级政协组织和广大政协委员要树牢“以创新引领发展”的理念，围绕加快建强副中心、形成增长极，推动政协工作理念机制、方式方法创新，高起点建言、深层次立论、精准性献策；要聚焦短板弱项开展专题协商，围绕重点工作开展调研视察，在履职为民中推动矛盾问题有效化解，把群众最在乎的事办好、最急迫的事办快、最希望的事办成；要发挥专门协商机构作用，搭建协商平台、创新协商载体、丰富协商形式，画出最大同心圆；要把质量导向放在更加突出位置，以改革思维、创新理念、务实举措大力推进履职能力建设，让创新发展成为新时代政协工作的鲜明底色。

　　历史的画卷，总是在砥砺前行中铺展；发展的华章，总是在接续奋斗里书写。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，在中共洛阳市委的坚强领导下，踔厉奋发、笃行不怠，加快建强副中心、形成增长极，不断开创洛阳现代化建设更加美好的明天，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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